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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۳

دانشکده برق دانشگاه فناوری های نوین قوچان به بهره برداری رسید

دانشکده برق دانشگاه فناوری های نوین قوچان به بهره برداری رسید

قوچان - خبرگزاری مهر: دانشکده برق دانشگاه فناوری های نوین قوچان به مناسبت دهه فجر در این شهرستان به بهره برداری رسید.

رئیس دانشگاه فناورهای نوین قوچان  کاظم پوربدخشان عصر شنبه در حاشیه افتتاح دانشکده برق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و 850 میلیون ریال از محل درآمد های اختصاصی این دانشگاه ساخته شده است.

وی با اشاره به آغاز این پروژه در شهریور 1390 ادامه داد: دانشکده برق در چهار طبقه با زیربنایی بالغ بر هزار و 200 مترمربع و با کاربری آموزشی ساخته شده است و  با توجه به گسترش رشته ها و افزایش دانشجویان در این واحد دانشگاهی، پاسخگوی بسیاری از نیازهای آموزشی و پژوهشی این دانشگاه خواهد بود.

وی با تبین سیاست های راهبردی این دانشگاه گفت: رضایت اساتید، اعضاء هئیت علمی، دانشجویان و کارکنان، حضور مستمر و با کیفیت در مجامع علمی نیز از اهداف عالیه دانشگاه فناوری های نوین قوچان است.

وی تصریح کرد: توجه به خواست و جلب رضایت اساتید و دانشجویان، توسعه محیط یادگیری خلاق، ارتقاء شایستگی و سطح دانش و افزایش اثر بخشی فرهنگی، آموزشی و پژوهشی برخی از رئوس و خط مشی این واحد دانشگاهی است.

پوربدخشان بیان کرد: توسعه دانش با بهره گیری از فناوری های روز دنیا و هم افزایی کیفی، همچنین تعامل مراکز علمی و پژوهشی صورت می پذیرد و دانشگاه فناوری های نوین قوچان در این مسیر با عزمی راسخ گام بر می دارد.

کد مطلب 2232017

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