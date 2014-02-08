مرکز راویان ایثار در کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز راویان ایثار ظهر شنبه با حضور داوو مدیرفلاح مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان البرز در کرج افتتاح شد.

مدیرفلاح در این مراسم گفت: به دنبال دستور حجت الاسلام شهیدی به جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پررنگ شدن این فرهنگ در جامعه مرکز راویان ایثار در کرج راه اندازی شد.

مدیر فلاح ادامه داد: فضای استان البرز به لحاظ تنوع قومیت و فرهنگ فضای کار را در حوزه ایثار و شهادت مضاعف کرده است و کرج نیز یکی از کلانشهرهای است که باید در این حوزه این فرهنگ تقویت شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز اظهار داشت: مرکز راویان ایثار در قالب شورایی متشکل از ایثارگران، استانداری، اعضای شورای شهر و شهرداری به منظور حفظ آثار شهدا و جانبازان که از برنامه های مصوب آن هست فعالیت می کنند.

مدیرفلاح افزود: این مرکز به دنبال جمع آوری مغفول مانده ایثارگران به صورت شفاهی، کتبی، تصویری، مستند و ... است.

وی با بیان اینکه حدود 15 هزار ایثارگر در استان البرز حضور دارند تصریح کرد: متاسفانه از این تعداد فقط آثار و خاطرات 500 نفر ثبت و ضبط شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در خصوص اولویت های جمع آوری اطلاعات ایثارگران گفت این اطلاعات با اولویت خاطرات پدر و مادر شهدا و جانبازان با درصد جانبازی بالا جمع آوری خواهد شد.

مدیرفلاح با بیان اینکه آثار شهدا به صورت پراکنده جمع آوری شده است اما متاسفانه خروجی لازم را نداشته تاکید کرد: باید شهدا را با ارائه خاطراتشان به مردم بشناسانیم و در این حوزه آن طور که مطلوب است فعالیت نکرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی کیکی 35 کیلویی توسط 80 نفر از خانواده های ایثارگران در مجتمع فرهنگی ایثار طبخ و توزیع شد.