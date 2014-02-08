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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۲۹

از 20 بهمن

«فریدون» 5 شب در تماشاخانه سه نقطه روی صحنه می‌رود

«فریدون» 5 شب در تماشاخانه سه نقطه روی صحنه می‌رود

سالن استاد شکیبایی، تماشاخانه «سه نقطه» از 20 ام بهمن به مدت 5 روز، ساعت 20 میزبان نمایش «فریدون» خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش 45 دقیقه ای نوشته مشترک آتنا تندرو و محمدمهدی رضایی با کارگردانی رضایی به تحلیل روان ملتهب و پریشان فریدون که یکی از شخصیت های نمایش «شب بیست و یکم» اثر ماندگار محمود استاد محمد است، می پردازد.

«شب بیست و یکم» داستان دو جوان معتاد به هرویین را روایت می کند که به حکم پدرشان محبوس و مجبور به ترک هستند. این نمایش 6 شخصیت مرد و فضایی کاملاً رئالیستی دارد، اما نگاه نویسندگان و کارگردان اثر به فضای ذهنی بعد از قصه هولناک نمایشنامه استادمحمد است و برای رسیدن به این منظور تنها از یک بازیگر زن (آتنا تندرو) بهره برده است.

در این نمایش از صداپیشگان، جلوه های صوتی و نورپردازی در جهت فرمالیستی و فرا واقع گرا ساختن اثر استفاده می‌شود.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از نویسنده: آتنا تندرو، محمدمهدی رضایی، طراح و کارگردان: محمدمهدی رضایی، دستیار کارگردان: مصطفی سیاوش، بازیگر: آتنا تندرو، مدیر تولید: کیکاووش شکوهی، طراح نور: محمد آزادی، طراح و ترکیب صدا: سینا تندرو، طراحی پوستر و بروشور: هادی جلدی، عکاس: نسیم گلستانی، محمد آزادی.

تماشاخانه «سه نقطه» در میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک 12، واقع شده است.

کد مطلب 2232021

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