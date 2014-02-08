به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمد علي سيد ابريشمي در حاشيه بازديد از واحدهاي صنعتي شهرك صنعتي شكوهيه قم اظهارداشت: با رفع محدوديتهاي مالي و تسهيل موانع توليد در جهت اتمام پروژه هاي نيمه تمام صنعتي اقدام خواهد شد.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، وظيفه ذاتي سازمان را ايجاد زيرساختهاي مناسب براي شهركها و نواحي صنعتي عنوان كرد و گفت: طي سالهاي گذشته منابع درآمدي كشور آنگونه كه بايد صرف تامين زيرساختها، رفع موانع سرمايه گذاري و تسهيل امور توليد نشده است.
سيد ابريشمي خاطر نشان كرد: براي تكميل زيرساختها و استقرار واحدهاي صنعتي از تمام ظرفيتها و منابع موجود بهره خواهيم گرفت تا بستر لازم براي حضور سرمايه گذاران در شهركها و نواحي صنعتي فراهم شود.
وي با بيان اينكه صنعتگران جزء سرمايه هاي ملي كشور به حساب مي آيند افزود: از جمله مشكلات صنعتگران مستقر در شهركهاي صنعتي عدم اجراي معافيتهاي مالياتي براي برخي از واحدهاي صنعتي است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرايط سخت مالياتي بعضي از واحدهاي صنعتي تصريح كرد: برداشت مميزي هاي مالياتي به گونه اي است كه به رغم ضوابط موجود برخي واحدهاي صنعتي مشمول ماليات مي شوند.
وي ضمن تشريح مشكلات صنعتگران و در خواستهاي آنها تاكيد كرد: با مطالعه دقيق مشكلات صنعتگران و رايزني با دستگاههاي ذي ربط و خدمات رسان در تلاش هستيم مشكلات توليد كنندگان را مرتفع كنيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از تلاش براي تكميل پروژههاي نيمه تمام صنعتي در آينده اي نزديک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمد علي سيد ابريشمي در حاشيه بازديد از واحدهاي صنعتي شهرك صنعتي شكوهيه قم اظهارداشت: با رفع محدوديتهاي مالي و تسهيل موانع توليد در جهت اتمام پروژه هاي نيمه تمام صنعتي اقدام خواهد شد.
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