به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمد علي سيد ابريشمي در حاشيه بازديد از واحدهاي صنعتي شهرك صنعتي شكوهيه قم اظهارداشت: با رفع محدوديت‌هاي مالي و تسهيل موانع توليد در جهت اتمام پروژه هاي نيمه تمام صنعتي اقدام خواهد شد.



مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، وظيفه ذاتي سازمان را ايجاد زيرساختهاي مناسب براي شهركها و نواحي صنعتي عنوان كرد و گفت: طي سالهاي گذشته منابع درآمدي كشور آنگونه كه بايد صرف تامين زيرساختها، رفع موانع سرمايه گذاري و تسهيل امور توليد نشده است.



سيد ابريشمي خاطر نشان كرد: براي تكميل زيرساختها و استقرار واحدهاي صنعتي از تمام ظرفيتها و منابع موجود بهره خواهيم گرفت تا بستر لازم براي حضور سرمايه گذاران در شهركها و نواحي صنعتي فراهم شود.



وي با بيان اينكه صنعتگران جزء سرمايه هاي ملي كشور به حساب مي آيند افزود: از جمله مشكلات صنعتگران مستقر در شهركهاي صنعتي عدم اجراي معافيتهاي مالياتي براي برخي از واحدهاي صنعتي است.



معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرايط سخت مالياتي بعضي از واحدهاي صنعتي تصريح كرد: برداشت مميزي هاي مالياتي به گونه اي است كه به رغم ضوابط موجود برخي واحدهاي صنعتي مشمول ماليات مي شوند.



وي ضمن تشريح مشكلات صنعتگران و در خواستهاي آنها تاكيد كرد: با مطالعه دقيق مشكلات صنعتگران و رايزني با دستگاههاي ذي ربط و خدمات رسان در تلاش هستيم مشكلات توليد كنندگان را مرتفع كنيم.



