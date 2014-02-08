دیدار روحانی با سفیران جدید قطر،پاکستان،عمان و تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، حسن روحانی صبح امروز با نورمحمد جادمانی سفیر جدید پاکستان در تهران،سفیر جدید تایلند،علی بن حمد علی السلیطی سفیر جدید قطر در ایران و سعود بن احمد البروانی سفیر جدید عمان در ایران دیدار و گفتگو کرد.

روحانی در دیدار سفیر جدید پاکستان: ثبات و امنیت پاکستان برای ایران مهم است



نورمحمد جادمانی سفیر جدید پاکستان در تهران صبح امروز (شنبه) با رییس‌جمهوری دیدار و استوارنامه خود را تقدیم کرد.



حسن روحانی در این دیدار روابط ایران و پاکستان را تاریخی، کهن و توأم با پیوندهای عمیق فرهنگی ارزیابی و اظهار امیدواری کرد با حضور سفیر جدید پاکستان در ایران شاهد توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور باشیم.



رییس‌جمهوری از پاکستان به عنوان کشوری برادر، دوست و همسایه یاد کرد و با بیان اینکه ثبات و امنیت در این کشور برای ما بسیار مهم است اظهار امیدواری کرد در سایه امنیت و ثبات بیشتر در پاکستان شاهد توسعه همکاری‌ها باشیم.



وی در ادامه گفت: ایران آمادگی دارد روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور را بسط و گسترش دهد تا سطح همکاری های اقتصادی میان دو کشور از سطح فعلی بالاتر رفته و توسعه یابد.



نواز شریف به ایران سفر می کند



سفیر جدید پاکستان نیز پس از تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهوری، سلام‌ گرم رییس‌جمهوری و نخست وزیر کشور متبوعش را به رییس‌جمهوری ابلاغ کرد و پیروزی روحانی و ایام دهه فجر را به ایشان تبریک گفت.



نورمحمد جادمانی در ادامه با تبریک موفقیت ایران در مذاکرات هسته‌ای ژنو گفت: پاکستان علاوه بر عزم جدی در توسعه روابط اقتصادی و گسترش همکاری ها با ایران، مصمم است برای مبارزه با تروریسم نیز تلاش کند.



سفیر جدید پاکستان در ایران با بیان اینکه نخست وزیر کشورش در آستانه سفر به ایران و ملاقات با روحانی است گفت: تاریخ این سفر به زودی تعیین و اعلام خواهد شد.



تاکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و تایلند



همچنین، حسن روحانی صبح امروز در دیدار با سفیر جدید تایلند با بیان اینکه در شرایط فعلی فضای بین‌المللی نیازمند همکاری‌ همه کشورهاست، اظهار امیدواری کرد سطح روابط دو کشور افزایش یابد و روابطی بیش از پیش گرمتر داشته باشیم.



رییس‌جمهوری ابراز امیدواری کرد با تلاش سفیر جدید تایلند در تهران شاهد ارتقای هر چه بیشتر روابط دو کشور و بازگشت به رونق روابط اقتصادی گذشته دو کشور باشیم.



روحانی در ادامه از آمادگی کشورمان برای توسعه همکاری ها‌ در زمینه‌های اقتصادی از جمله تامین انرژی تایلند خبر داد.



رییس جمهوری روابط دو ملت را مهم دانست و گفت: هر چه قدر مردم دو کشور با یکدیگر نزدیک‌تر شوند این روابط می‌تواند پایه خوبی برای توسعه روابط دولت‌ها باشد ولی باید تمهیداتی اتخاذ شود که حجم سفرهای مردم دو کشور، یکسان باشد.



سفیر جدید تایلند: تایلند عزم جدی برای توسعه روابط با ایران دارد



سفیر جدید تایلند نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از توسعه روابط دو کشور گفت: دولت من عزم جدی برای افزایش سطح روابط با ایران در کلیه سطوح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد.



آدیسوندج سوخاسواستی گفت: ما اطمینان کامل داریم با روی کار آمدن دکتر روحانی به عنوان رییس‌جمهوری اسلامی ایران شاهد توسعه هر چه بیشتر روابط دو ملت و دو کشور خواهیم بود.



او گفت: برای ما مهم است که با ایران همکاریهای مشترک و سرمایه گذاری خصوصاً در زمینه های نفت و گاز، کشاورزی ،صنایع سنگین و روابط بانکی داشته باشیم.



سفیر جدید تایلند در ایران با بیان اینکه اطمینان کامل دارم نتایج بسیار مطلوبی از روابط ایران خواهیم داشت گفت: بزودی یک هیأت بزرگ اقتصادی متشکل از شرکت های خصوصی و دولتی تایلند به ایران خواهد آمد تا در زمینه های مختلف مذاکره کنند و این سفر باعث توسعه روابط اقتصادی خواهد شد.



روحانی در دیدار سفیر جدید قطر:رفتار حکیمانه رهبران منطقه منافع ملت‌ها را تضمین می‌کند



علی بن حمد علی السلیطی سفیر جدید قطر در ایران صبح امروز (شنبه) با رییس جمهوری دیدار و استوارنامه خود را تقدیم کرد.



حسن روحانی در این دیدار با بیان اینکه قطر علاوه بر اینکه به عنوان کشوری برادر و همسایه برای ایران به شمار می رود، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا روابط خود در تمامی زمینه ها را با قطر به طور صمیمی و گسترده توسعه دهد.



رییس‌جمهوری با بیان اینکه امروز منطقه ما بسیار حساس بوده و روابط همسایگان با یکدیگر می تواند نقش تاثیرگذاری در آینده این منطقه داشته باشد، خاطر نشان کرد: رفتار حکیمانه رهبران منطقه می‌تواند منافع ملت‌ها را به خوبی حفظ و تضمین کند.



وی افزود: وظیفه مهم رهبران کشورهای اسلامی حفظ دماء مسلمین بوده و شرایطی که امروز در بسیاری از کشورهای منطقه به وجود آمده وظیفه ما را بسیار سنگین تر می کند.



رییس جمهوری اظهار امیدواری کرد اقدامات خوب به عمل آمده میان دو کشور منجر به برقراری روابطی قوی و مستحکم میان ایران و قطر شود.



روحانی افزود: امیدواریم در شرایط جدید و ایجاد فضای بهتر در عرصه بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و روابط تجاری و مالی میان دو کشور توسعه پیدا کند.



آینده خوبی در انتظار روابط ایران و قطر است



علی‌بن‌حمد علی السلیطی سفیر جدید قطر در ایران نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رییس جمهوری کشورمان و ابلاغ سلام های گرم امیر قطر به روحانی گفت: دولت قطر علاقمند به روابطی گرم تر و عمیق تر با ایران است.



سفیر جدید قطر گفت: هدایت و رهنموردهای جنابعالی می تواند به توسعه روابط ایران و قطر کمک کند.



علی بن حمد علی السلیطی با آرزوی پیشرفت و موفقیت روزافزون برای ملت ایران، گفت: مسئولان قطر نسبت به توسعه روابط گسترده با ایران مصم هستند و آینده خوبی در انتظار روابط دو کشور است.

همکاری ایران و عمان ثبات منطقه را افزایش می‌دهد



به گزارش خبرگزاری مهر ، سعود بن احمد البروانی سفیر جدید عمان در ایران صبح امروز با رییس جمهوری اسلامی ایران دیدار و استوارنامه خود را تقدیم کرد.



حسن روحانی در دیدار با سفیر جدید عمان با ابراز خرسندی از توسعه روزافزون روابط میان ایران و عمان به عنوان دو کشور همسایه، دوست و برادر، گفت: ایران و عمان در منطقه ای بسیار حساس و استراتژیک قرار گرفته و به خوبی توانسته اند با همکاری امنیت را در منطقه توسعه دهند.



رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه تاکنون توافقات خوبی میان دو کشور به انجام رسیده، خاطر نشان کرد: امروز در عرصه بین المللی شرایط مناسبی به وجود آمده که دو کشور می توانند از آن در راستای توسعه روابط و مناسبات در زمینه های مختلف به ویژه تجاری و مالی استفاده کنند.



روحانی همچنین افزود: با توجه به اعتماد سطح بالایی که میان رهبران دو کشور وجود دارد، همکاری های ایران و عمان می تواند علاوه بر توسعه روابط دو جانبه در جهت افزایش ثبات در منطقه هم تاثیر گذار باشد.



رییس‌جمهوری با بیان اینکه امروز منطقه از اختلافات، افراطی گری و تروریسم رنج می برد، اظهار کرد: متاسفانه برخی کشورهای منطقه به دلیل شدت اختلافات و درگیری ها به سمت ویرانی کامل می روند و کشورهایی نظیر ایران و عمان که امروز از امنیت و ثبات برخوردارند باید این امنیت و ثبات را در منطقه توسعه دهند.



سفیر جدید عمان: روابط اقتصادی عمان نیز تا حد و اندازه روابط سیاسی دو کشور ارتقاء یابد



سعود بن احمد البروانی سفیر جدید عمان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از انتصاب به عنوان سفیر در جمهوری اسلامی ایران و تقدیم استوارنامه به رییس جمهوری با ابلاغ سلام های گرم سلطان قابوس به رهبری معظم انقلاب و رییس جمهوری اسلامی کشورمان گفـت: دولت عمان علاقمند است روابطی روز به روز گرمتر و عمیق تر با ایران در همه حوزه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی داشته باشد.



سفیر جدید عمان در تهران با اشاره به اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران و عمان در تمامی زمینه ها از جمله سیاسی و دیپلماتیک در سطح بسیار خوبی قرار دارد، اظهار امیدواری کرد روابط اقتصادی عمان نیز تا حد و اندازه روابط سیاسی دو کشور ارتقاء یابد.



سعود بن احمد البروانی در ادامه گفت: ایران نه تنها همسایه ای خوب بلکه برادر عمان است و روابط دیرینه عمان و ایران گواهی بر این ادعا است.