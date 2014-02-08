پیروزی نهضت های اسلامی در برابر کشورهای استکباری قطعی است

به گزارش خبرنگارمهر؛ سردار الله نور نورالهی معاون هماهنگ کننده دانشگاه امام حسین(ع) عصر شنبه در یادواره شهدای دانش آموزی و فرهنگیان شهرستان البرز که با حضور حجت الاسلام علی طهماسبی امام جمعه الوند، سرهنگ بهرامی فرمانده و حجت الاسلام علی مصائبی نماینده ولی فقیه سپاه امام رضا(ع) شهرستان البرزدر کانون فرهنگ شهید مطهری اظهارداشت: کشورهای استثمارگر و استکباری که به بهانه برقراری امنیت در دیگر کشورها منابع آنان را به تاراج می برند به زودی از بین خواهند رفت.



وی بیان کرد: کشورهای استکباری مانند آمریکا که شعار آزادی خواهی و لیبرالیستی می دهند اما در عمل اقدامی فاشیستی و استبدادی دارند بدانند که دوران زورگویی، استبداد و غارت دیگر کشورها به پایان رسیده و برای هیچ ملتی قتل وغارت کشورهای مظلوم قابل قبول نیست.



سردارنوراللهی یادآورشد: به گفته کارشناسان نظامی آمریکا از 220 جنگی که در قرنهای اخیر در دنیا اتفاق افتاده به جز جنگ های جهانی، جنگ تحمیلی بر علیه ایران نابرابرترین جنگ این دوران محسوب می شود که علیه انقلاب نوپای جمهوری اسلامی شکل گرفت.



وی ادامه داد: آمریکا در 130 کشور دنیا دارای 950 پایگاه نظامی است که به گفته خودشان سالانه میلیاردها دلار برای نگهداری این پایگاهها در سراسر دنیا هزینه می کند و این در حالی است که اخیرا موسسات آمریکایی اعلام کرده اند پیام دین اسلام و مسلمین در 166 کشور دنیا طنین انداز شده و پیام آزادی خواهی و استقلال طلبی انقلاب اسلامی بدون هیچ هزینه ای به این کشور ها صادر شده است چرا که مردم دنیا به دنبال شرافت وکرامت انسانی هستند که همان شعارهای انقلاب اسلامی است.



سردارسرتیپ دوم نوراللهی گفت: در جشن دهه فجر دو سال پیش جوانانی از 75 کشور دنیا به دیدار مقام معظم رهبری رفتند که بسیاری از آنان در هنگام فرمایشات رهبری پیرامون انقلاب ودفاع مقدس اشک می ریختند و این افراد کسانی بودند که پیام انقلاب را برای ملت خود بردند و به دنبال استقلال و عزت کشورشان بودند.



وی تصریح کرد: کشورهای غربی به دنبال این هستند که بوسیله امپراتوری رسانه ای که در اختیار دارند خود را کشورهایی صلح طلب نشان دهند ودر این راستا در سال 2010 اوباما را و قبل از آن شارون قصاب صبرا و شتیلا را به عنوان برنده جایزه صلح نوبل انتخاب کردند.



تحقق شعار"ما می توانیم" آرزوی امام بود



سردارنوراللهی افزود: شعار "ما می توانیم" را امام خمینی (ره )در جریان انقلاب اسلامی بر مردم ایران آموخت و امروز جوانان این مرز و بوم با تفکر و اندیشه بومی خود توانسته اند به قله های رفیع علمی دنیا دست پیدا کنند و این در حالی بود که در جریان ملی شدن صنعت نفت فرماندهان نظامی دوران پهلوی همچون رزم آرا که از وابستگان و شیفتگان فرهنگ غرب بودند، هیچ باوری به توانایی های داخلی نداشتند و می گفتند ایرانیها نمی توانند حتی یک لوله ساده را بسازند چه برسد به مدیریت صنعت نفت اما دانشمندان کشورمان ثابت کردند هیچ مسیری برای آنان بسته نیست.



وی با اشاره به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: یکی از مهم ترین این عوامل پیروزی وحدت اجتماعی مردم در دوران انقلاب بود و دفاع مقدس بود و هیچ تفاوتی بین اقلیت های قومی ومذهبی در دفاع از کشور وجود نداشت و ما امروزاز بیش از 188 هزار شهید دفاع مقدس 213 شهید اقلیت های مذهبی داریم که 188 شهید مسیحی؛ 16 شهید کلیمی و 9 شهید زرتشتی هستند.



سردارالله نوراللهی مهم ترین عامل پیروزی انقلاب را رهبری ولایت فقیه دانست وافزود: شکست امروز انقلاب در مصر به دلیل نبود رهبری واحد جهت هدایت انقلاب مصر بود که با وجود اخوان المسلمین و دانشگاه الازهر در مصر باعث شده فرماندهان نظامی مصری انقلاب را به دست گرفته ودر آینده ای نزدیک به دنبال غصب ریاست جمهوری مصر نیز هستند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات روانی و جنگ رسانه ای دشمنان انقلاب علیه فرهنگ اسلامی ما موضوع بسیار مهمی است که رسانه های غربی در هر 24 ساعت حدود 2800 ساعت برنامه برای 140 شبکه فارسی زبان تدارک دیده اند که برای هرساعت از شبانه روز حدود 117 ساعت برنامه می باشد که باید با ارائه راه حلی هوشیارانه با این تهاجم مقابله کرد.