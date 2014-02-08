راهپیمایی 22 بهمن پاسخ "کری ها"،"اوباماها" و "شرمن ها" خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی ظهر شنبه در آیین افتتاح همزمان پروژه های شهرستان سمنان در سالن جهاد كشاورزي این شهرستان اظهار داشت: راهپیمایی 22 بهمن میعادگاه ملت بزرگ ایران اسلامی در خلق حماسه سیاسی دوم امسال است.

وي، سخنان اخیر وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا را سخیف خواند و افزود: مردم ایران پاسخ وندی شرمن، کری و اوباما را در روز 22 بهمن می دهند.

استاندار سمنان با اشاره به سخنان "وندی شرمن" معاون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه دولت ایران سبد کالا به فقرا را از پولهای بلوکه شده ای پرداخت کرده است، گفت: این مطالب آنقدر سخیف است که ما از ذکر آن ابا داریم.

وكيلي تاکید کرد: حضور گسترده و پر رنگ مردم در این روز پاسخی به حرف های کری ها و شرمن ها (دو مسئول وزارت خارجه آمریکا) و دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی ایران است.

گروه ها و طیف های سیاسی نباید هیچ محدودیتی در راهپیمایی 22 بهمن ببينند

استاندار سمنان با اشاره به سخنان ریاست جمهوری مبنی بر اینکه در راهپیمایی 22 بهمن گروه ها و طیف های سیاسی نباید هیچ محدودیتی ببینند، ادامه داد: در راهپیمایی 22 بهمن همه گروه ها باید با وحدت وارد صحنه شوند.

وكيلي حفظ وحدت را وظیفه اصلی همگان دانست و تاکید کرد: امروز مقام معظم رهبری قرآن ناطق ما است و شرط رسیدن به تمام قله های پیشرفت قرار گرفتن در صف اطاعت از ولایت است.

وی اظهار کرد: دولتی که امروز ادعا دارد ابرقدرت جهان است به دریوزه گی افتاده و بدون فکر حرفهایی می زند که دنیا به آن می خندد.

وكيلي خطاب به آمریکا و معاون وزیر خارجه آمریکا گفت: با کدام قانون بین الملل و حقوق بشر اموال کشور جمهوری اسلامی ایران را بلوکه کردید.

گزینه نظامیتان را بیاورید روی میز و عملی کنید

استاندار سمنان با بیان اینکه حرف خانم شرمن در مورد اینکه با آزاد شدن پول بلوکه شده ایران پس از توافق ژنو، به مردم سبد کالا داده شده، آنقدر سخیف و کوچک است که انسان از ذکرش ابا دارد، اظهار داشت: از کوزه همان برون تراود که در اوست و از مسئولان آمریکا بیش از این هم انتظار نیست.

وکیلی عملکرد وزارت خارجه دولت تدبیر و امید را بر پایه عزت، حکمت و مصلحت مطرح شده از سوی رهبری دانست و ادامه داد: سیاست خارجی دولت یازدهم پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و سخنان وزیر خارجه نیز مورد تایید ملت ایران است.

وی با بیان اینکه جوانان ایرانی بیش از 30 سال در انتظار ایستادن در برابر دشمن هستند، خطاب به مسئولان آمریکا، گفت: گزینه نظامیتان را بیاورید روی میز و عملی کنید.

مدیران باید بسترهای لازم را برای خودکفایی فراهم کنند

مقام عالي دولت در استان سمنان با اشاره به اینکه همه حرف های خانم شرمن جوک خنده دار بود اما حرفهایش در مورد حقوق بشر و دلسوزی برای سران فتنه چیز دیگری بود، گفت: جای تعجب دارد، چه شده که خانم شرمن دلسوز این دو تن از آقایان شده است.

وكيلي خاطر نشان کرد: اگر امروز شاهد افتتاح پروژه های زیادی هستیم حاصل تلاش مدیرانی است که تلاش دارند برای توسعه استان زیر ساخت های لازم را فراهم کنند.

وی خطاب به صنعتگران و تولید کنندگان حاضر در این مراسم گفت: شما با تلاش خود در زمینه تولید و صنعت استان، حماسه اقتصادی را عملیاتی کردید و بر ما مدیران نیز واجب است بسترهای لازم را برای خودکفایی در تمامی بخشها فراهم کنیم و موانع تولید را برداریم.

مسئولان موانع تولید را رفع کنند

مقام عالي دولت در استان سمنان با اشاره به تحقق شعار سیاسی امسال با حضور گسترده مردم در انتخابات روز 24 خرداد، گفت: حماسه اقتصادی نیز با استقبال خوب صنعتگران، کشاورزان و فعالان عرصه معدن، با حرکت به سوی رونق اقتصادی به خوبی پاسخ داده شده است.

وكيلي ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری و در نتیجه خودکفایی کشور را وظیفه همه مسئولان دانست و ادامه داد: مسئولان یابد موانع تولید را رفع کنند و با بالا بردن بهره وری و با وجود این همه توانمندی در جامعه باید به فکر رفع معضل بیکاری باشیم.

وی، کاهش جمعیت را تهدیدی جدی تر از کمبود آب برای استان سمنان دانست و با اشاره به اینکه بُعد خانوار در این استان به 3.2 رسیده که کمتر از متوسط کشوری است، تصریح کرد: باز کردن راه برای سرمایه گذاری، افزایش صرفه اقتصادی را به همراه دارد که یکی از راه های افزایش جمعیت خواهد بود.

ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن به تمام تهدیدها پاسخ می دهد

نماینده مردم شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی نیز در این آئین گفت: ملت با عظمت ایران اسلامی با حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن امسال، پاسخ کوبنده به تهدیدهای دشمنانش می دهد.

علیرضا خسروی نيز با بيان اينكه گزینه نظامی علیه ایران اسلامی همچنان بر روی میز است، تصریح کرد: عظمت ملت ایران فراتر از این صحبتها است.

وی با تاکید بر اینکه این حرف ها در شان ملت ایران نیست، گفت: مسئولان آمریکا گمان می کنند ایران اسلامی به دلیل تحریم ها پای میز مذاکره آمده است و بحث درمورد مسایل تروریسم را در مراحل بعدی مذاکرات به عنوان تهدید مطرح می کنند.

نباید با زبان تهدید مقابل مردم ايران ایستاد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ملت بزرگ ایران ملت تهدید نیست و نباید با زبان تهدید مقابل این مردم ایستاد.

خسروي با اشاره به سخنان معاون وزیر خارجه امریکا در خصوص مشکلات به وجود آمده در ارائه سبد کالا به اقشار کم درآمد کشور افزود: آنها حق ندارند خدمات دولت را زیر سوال ببرند، این یک موضوع داخلی است و به خارجی ها ارتباطی ندارد.

وی با انتقاد از مسئولان آمریکایی و کشورهایی که ما را در خصوص ارائه سبد کالا و اشکالات آن زیر سوال برده اند خاطرنشان کرد: حتی اگر در فرآیند اختصاص سبد کالا به خانوارها، اشتباهی رخ داده باشد، وجود روحیه عذرخواهی از مردم برای مردم خیلی اهمیت دارد و رییس جمهور در این خصوص از مردم عذرخواهی کردند.

با وحدت "گورستانی"به نتیجه مهمی نمی رسیم

نماینده مردم شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص مسائل هسته ای نیز گفت: با وحدت "گورستانی"به نتیجه مهمی نمی رسیم فلذا زیبایی آن به وجود وحدت در عین کثرت است.

خسروی با انتقاد از ادبیات برخی مسئولان امریکایی اظهار کرد: اینکه دولت آمریکا می گوید تحریم ها باعث شد که ایران در پای میز مذاکره حاضر شود حرفی نیست که در شان مردم ایران باشد و ملت ما نیز ملتی نیست که بتوان با آنها با زبان تهدید صحبت کرد.

وی با تاکید بر تامین زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری در جامعه و اینکه مسئولان باید دستشان را به سوی سرمایه گذار دراز کنند، خاطرنشان کرد: با سرمایه گذاری اشتغال ایجاد می شود و با ایجاد شدن هر یک شغل، یک گره از تحریم ها باز می شود.

توافق دولت و مجلس در بودجه 93 در مورد یارانه ها و قیمت سوخت

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به توافق دولت و مجلس در بودجه 93 در مورد یارانه ها و قیمت سوخت، اظهار داشت: توافق شده در این موارد به گونه ای اقدام شود که به مردم فشار نیاید.

خسروي، تمدید قوانین و اعتبارات در مورد بیمه کشاورزان و کارگران را از نکات مثبت در بودجه سال 93 عنوان و تصریح کرد: کمک به هیئت ها و سازمانها در جدول 12 بودجه نیز از 700 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان کاهش یافت که از شفافیت های بودجه سال آینده است.

وي، ارایه و بازبینی به موقع بودجه سال 93 را از سوی دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی گام مثبتی برای رسیدن به اهداف مشترک دانست.

با ایجاد اشتغال برای هر یک نفر، یک گره از تحریم باز می شود

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی بر تامین زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری در بخش صنعت تاکید کرد و افزود: با ایجاد اشتغال برای هر یک نفر، یک گره از تحریم باز می شود.

خسروی، ادعای وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در مورد توزیع سبد کالا از پول آزاد شده ایران پس از توافق ژنو را جسورانه و سخیف دانست و اظهار داشت: مسئولان آمریکا با این سخنان، توافقات ژنو را به صورت دیگری جلوه دادند.

توزیع سبد کالا نباید زیر سوال برود

نماینده مردم شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه بحث جدید که در کشور مطرح است و برخی ها دستاورد دولت در زمینه سبد کالا را زیر سوال می برند درست نیست افزود: دولت زحمت کشیده و برای اقشار ضعیف جامعه سبد کالا تهیه کرده که البته در توزیع آن اشکالاتی بوده و باید برطرف شود.

خسروي ادامه داد: خارجی ها در صف ایستادن مردم برای سبد کالا را اشکال گرفته اند در صورتیکه در همان کشورها مردم برای برخی چیزها مانند تبلت و ... در صف می ایستند.

بيش از 40 درصد جامعه آماری در استان سمنان سبد کالا گرفتند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه 47 درصد از جامعه آماری در این استان سبد کالا دریافت کردند، گفت: 23 هزار سبد کالا تا صبح روز پنجشنبه در استان سمنان توزیع شده که به دلیل اینکه روند توزیع سبد کالا برای اولین بار در حال اجراست با برخی اشکالات همراه است.

علی پورنبوی با بیان اینکه مشکلات توزیع سبد کالا از روز ابتدایی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انعکاس داده شد، ادامه داد: با وجود همه مشکلات، توزیع سبد کالایی با آهنگ متوازن ادامه یافت و متوقف نشد.

وي اظهار داشت: با بیشتر کردن تعداد مراکز توزیع سبد کالا در استان سمنان سعی کردیم در روند توزیع روانسازی ایجاد کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با تاکید بر اینکه در توزیع سبد کالا سعی کردیم کرامت انسانی شهروندان حفظ شود، گفت: اگر مردم در دریافت سبد کالا مشکی داشتند، از آنها غذرخواهی می کنیم.

بيش از 100هزار تن محصول کشاورزی در شهرستان سمنان توليد شد

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: در سال زراعی 91 – 92 در این شهرستان 105 هزار تن انواع محصولات کشاورزی تولید شد.

سیدمجید موسوی با اشاره به اينكه از این مقدار 53 هزار تن محصولات زراعی،13 هزار تن محصول باغی و مابقی را سایر محصولات شامل می شود افزود: میزان کل آب مصرفی کشاورزی در سال زراعی گذشته را سه هزار و 620 لیتر بر ثانیه عنوان و تصریح کرد: 95 استخر ذخیره آب امکان ذخیره 300 هزار مترمکعب آب برای کشاورزی را فراهم کرد.

وی گفت: برای 93 واحد مجوز صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی صادر شد.

موسوي همچنین از افتتاح 14 پروژه با سرمایه گذاری 86 میلیارد ریالی طی دهه فجر امسال در شهرستان سمنان خبر داد و اضافه کرد: فعالیت این پروژه ها برای 91 نفر اشتغال به همراه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: دو میلیارد و 690 میلیون ریال نیز در سال زراعی گذشته برای طرح های آبیاری کشاورزی شهرستان سمنان اختصاص یافت.

پروژه عمرانی، اقتصادی، صنعتی و خدماتی در سمنان افتتاح شد

فرماندار شهرستان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه 49 پروژه عمرانی، اقتصادی، صنعتی، خدماتی و ... آغاز شد، گفت: برای این پروژه ها بیش از یک هزار و 100 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

حسن سعدالدين افزود: از این تعداد 26 پروژه با اعتبار 100 میلیارد ریال توسط دستگاه های دولتی، 9 پروژه تولیدی صنعتی را 840 میلیارد ریال سرمایه گذاری، 11 پروژه کشاورزی با هشت میلیارد و 100 میلیون ریال و سایر پروژه ها در بخش های برق رسانی، حمل و نقل، رفاهی و خدماتی است.

وی در خاتمه با بیان اینکه این پروژه ها 625 نفر اشتغالزایی به همراه داشته است گفت: از این تعداد اشتغال 532 نفر توسط واحدهای صنعتی تولیدی ایجاد شده است.