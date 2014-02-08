درهای ورزشگاه حافظیه هشت صبح فردا باز می شود/ بلیط بازی فجر و پرسپولیس پنج هزار تومان

کاووس عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برخی از تماشاگران بازی دو تیم فجر و پرسپولیس از ساعات اولیه صبح به ورزشگاه مراجعه می کنند افزود: هر زمانیکه 100 نفر برای ورود به ورزشگاه آماده باشند درهای ورزشگاه حافظیه باز خواهد شد.

وی تصریح کرد: 11 هزار بلیط برای بازی دو تیم فجر و پرسپولیس آماده شده که از ساعات اولیه صبح به فروش خواهد رسید.

سرپرست هیئت فوتبال استان فارس با اشاره به نرخ بلیط بازی دو تیم فجر و پرسپولیس ادامه داد: طبق قانون نرخ بلیط این بازی پنج هزار تومان خواهد بود.

عباسی تاکید کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده تمامی کسانیکه اقدام به خرید بلیط می کنند پس از دریافت بلیط حق بازگشت به خیابان را ندارند و باید مستقیم وارد ورزشگاه شوند.

وی افزود: تا زمانیکه جمعیت شلوغ نشده باشد همه از در اصلی ورزشگاه حافظیه وارد خواهند شد اما چند ساعت قبل از شروع بازی طرفداران پرسپولیس باید از در جنوبی وارد ورزشگاه شوند.

دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پرسپولیس تهران بعد از ظهر فردا در ورزشگاه حافظیه به مصاف هم خواهند رفت.