افزایش 10 تا 26 برابری خدمات آب و فاضلاب استان اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم امینی با بیان اینکه در طول 35 سال که از انقلاب شکوهمند ایران اسلامی می گذرد بیش از 3 میلیون و 575 هزار نفر تحت پوشش شبکه آب رسانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان قرار گرفتند، افزود: درسال 1357 فقط 10 شهر تحت پوشش شبکه آب رسانی قرار داشتند اما درحال حاضر 93 شهر تحت پوشش شبکه آب رسانی در استان اصفهان قرار دارند.

وی به توسعه خدمات شبکه فاضلاب در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: در ابتدای انقلاب حدود 68 هزار نفر تحت پوشش شبکه فاضلاب قرارداشتند درحالی که هم اکنون بالغ بر 2 میلیون و 546 هزار نفر دراستان اصفهان از خدمات شبکه فاضلاب بهره مند شده اند و در طول 35 سال گذشته بیش از 2 میلیون و 378 هزار نفر از مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان قرار گرفتند و این بهره مندی در کلان شهر اصفهان به مرز 94 درصد رسیده است.

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان افزایش شهرهای تحت پوشش شبکه فاضلاب را در این استان قابل توجه دانست و بیان داشت: درسال 1357 تنها سه شهر از استان اصفهان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار داشتند اما با تلاش مسئولین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با هدف ارتقاء سطح خدمات تعداد شهرهای تحت پوشش شبکه فاضلاب هم اکنون به 27 شهر رسید و اکنون مردم 27 شهر در اقصی نقاط استان که یکی از مطالبات مهم آنها بهره مندی از خدمات شبکه فاضلاب بود تحت پوشش این شبکه قرار دارند این امر در حالی محقق شد که در سال های اخیر شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با تنگناهای شدید مالی مواجه شده بود و لذا با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری آن درقالب قراردادهای بیع متقابل و فاینانس این روند از سال جاری سرعت بیشتری به خود گرفته است.

وی بهره مندی از تصفیه خانه های فاضلاب را یکی از مولفه های مهم درکاهش آلاینده های زیست محیطی درهر منطقه ای دانست و گفت: احداث تصفیه خانه فاضلاب درهر منطقه ای نه تنها موجب ارتقاء رفاه عمومی می شود بلکه با افزایش سطح بهداشت عمومی در جامعه موجب کاهش آلاینده های زیست محیطی هم می شود این درحالیست که درسال 1357 تنها چهار تصفیه خانه فاضلاب در سطح استان اصفهان در مدار بهره برداری قرار داشت اما هم اکنون 20 تصفیه خانه فاضلاب در سطح استان اصفهان درمدار بهره برداری قرار دارد.

امینی به اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب درسطح استان پرداخت و تصریح کرد: درسال 1357 حدود هزار و 35 کیلومتر عملیات لوله گذاری در سطح استان به مرحله اجراء درآمد اما این رقم در حال حاضر به 6 هزار و 521 کیلومتر افزایش یافته است و درطول 35 سالی که از انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد ببش از 5 هزار و 486 کیلومتر عملیات لوله گذاری فاضلاب در سطح استان اصفهان انجام گرفته است و نیز درسال 1357 حدود 56 هزار فقره انشعاب واگذار شده بود اما هم اکنون 558 هزار فقره انشعاب فاضلاب به مشترکین درسطح استان واگذار شده است به طوریکه می توان گفت در طول 35 سال گذشته بالغ بر 502 هزار فقره انشعاب فاضلاب به متقاضیان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه اجرای عملیات لوله گذاری آب در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است گفت: درسال 1357 حدود هزار و 400 کیلومتر عملیات لوله گذاری آب درسطح استان اجرائی شده بود اما با هدف تامین آب شرب سالم و بهداشتی مردم در جای جای استان در حال حاضر اجرای عملیات لوله گذاری آب به 13 هزار و 400 کیلومتر رسیده است و نیز درسال 1357 تنها 114 هزار فقره انشعاب آب واگذار شده بود در حالیکه هم اکنون بیش از یک میلیون و 49 هزار فقره انشعاب به مشترکین در سطح استان اصفهان واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان هدف از احداث مخازن آب را توزیع عادلانه آب خواند و بیان داشت: با توجه به اینکه استان اصفهان جزء استان های خشک در کشور است و میانگین بارندگی در استان کمتر از میانگین بارش در کشور است احداث مخازن آب از اهمیت به سزائی برخوردار است به طوریکه در سال 1357 حدود 35 هزار مترمکعب مخازن آب در استان اصفهان احداث شده این درحالیست که هم اکنون 929 هزار متر مکعب حجم مخازن احداث شده درسطح استان اصفهان است.

امینی به تعداد چاه های فعال درسطح استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: درسال 1357 حدود 15 حلقه چاه فعال دراستان اصفهان وجود داشته است درحالیکه اکنون این تعداد به 10 برابر افزایش یافته است.

