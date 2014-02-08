برگزاری نشست نمایندگان خوزستان با استاندار/هماهنگی مسئولان به توسعه می انجامد

عبدالله تمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استاندار از یک طرف و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دو بال توسعه و پیشرفت برای استان به شمار می روند که در صورت هماهنگی می توانند بیشترین کارایی را برای استان داشته باشند.



وی افزود: خوشبختانه در این مدت شاهد رابطه ای صمیمی و خوب بین نمایندگان و استاندار بوده ایم که در نهایت این امر باعث ایجاد نوعی آرامش برای رسیدن به یک توسعه پایدار می شود. این تفاهم متاسفانه در سال های قبل به خوبی وجود نداشت و استان را همواره با چالش هایی مواجه می کرد.



نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جابه جایی های اخیر در استان خوزستان تصریح کرد: در این خصوص برخی نمایندگان ابهاماتی داشتند که در همین رابطه نشستی پنج شنبه شب بین استاندار و نمایندگان استان برگزار شد و برخی ابهامات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



تمیمی عنوان کرد: استاندار خوزستان در این نشست بر تعامل و همفکری بیش از پیش استانداری با مجمع نمایندگان استان خوزستان تاکید کرد و آن را یکی از راه های توسعه استان دانست.



نایب رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان اظهار کرد: در این جلسه که حداکثر نمایندگان مجمع حضور داشتند برخی دغدغه ها و دلمشغولی های آنها به ویژه در خصوص جابه جایی های اخیر با استاندار مطرح شد که وی ضمن اطمینان دادن به نمایندگان مبنی بر رفع دغدغه ها و نگرانی های آنها، اعلام کرد به صورت کامل در این خصوص با نمایندگان تعامل خواهد کرد.