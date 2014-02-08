به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا برکتین بعداز ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر آنچه تولیدکنندگان و صنعتگران را از این وضعیت نجات میدهد این است که به جای به جان هم افتادن و به روش جزیرهای عمل کردن و سعی در نجات خود باید با یکدیگر همکاری کرد.
وی ادامه داد: هماکنون وضعیت اقتصادی ایران به گونهای است که اگر یک شرکتی در تمام استانها نمایندگی داشته باشد و عضو هیئت مدیره یکی از شرکتها یک چک برگشتی داشته باشد تمام شرکتها قفل میشوند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه این روش برخورد، گل زدن به خود است، افزود: زمانی که یک شرکت از یک مجموعه دچار ورشکستگی میشود باید دورآن را گرفت تا به دیگر شرکتها سرایت نکند نه اینکه آن معضل را تسری داد.
وی بیان داشت: ما همه اعضای یک کشتی هستیم و به طور قطع اگر یک نفر پائین کشیده شود دیگر افراد آن کشتی هم به ورطه نابودی میروند.
برکتین با بیان اینکه تولید خط مقدم جبهه ایران است و باید از آن پاسداری کرد، ابراز داشت: این در صورتی است که عدهای پشت سر تولید و تولیدکنندگان سنگاندازی میکنند.
وی با گلایه از ارگانها و سازمانهای دولتی که میتوانستند دراین شرایط عوامل تسهیل کننده تحریمها و حامی شرکتهای خصوصی باشند، گفت: در حال حاضر به ارگانهای مانند بیمه تامین اجتماعی، دارایی و غیره اجازه داده شده که میتوانند افرادی که به آنها بدهکاراند را ممنوع الخروج، اموال آنها را توقیف کنند و این عین گل زدن به خود است.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان یادآور شد: مشکلاتی که هماکنون سد راه تولید کنندگان است مشکلات نرم افزاری است و نه سختافزاری است.
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