  1. استانها
  2. اصفهان
۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۵۲

برکتین:

ما خود عامل گل زدن به خودمان در حوزه اقتصادی هستیم/ نیاز به مانع‌تراشی بیگانه‌ها نیست

ما خود عامل گل زدن به خودمان در حوزه اقتصادی هستیم/ نیاز به مانع‌تراشی بیگانه‌ها نیست

اصفهان - خبرگزاری مهر:عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: آنچه سبب شده که به چالش امروز در حوزه اقتصادی بیفتیم این است که ما خود عامل گل زدن به خودمان هستیم نیازی به مانع تراشی بیگانه‌ها نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا برکتین بعداز ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر آنچه تولیدکنندگان و صنعتگران را از این وضعیت نجات می‌دهد این است که به جای به جان هم افتادن و به روش جزیره‌ای عمل کردن و سعی در نجات خود باید با یکدیگر همکاری کرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای است که اگر یک شرکتی در تمام استان‌ها نمایندگی داشته باشد و عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌ها یک چک برگشتی داشته باشد تمام شرکت‌ها قفل می‌شوند.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه این روش برخورد، گل زدن به خود است، افزود: زمانی که یک شرکت از یک مجموعه دچار ورشکستگی می‌شود باید دورآن را گرفت تا به دیگر شرکت‌ها سرایت نکند نه اینکه آن معضل را تسری داد.

وی بیان داشت: ما همه اعضای یک کشتی هستیم و به طور قطع اگر یک نفر پائین کشیده شود دیگر افراد آن کشتی هم به ورطه نابودی می‌روند.

برکتین با بیان اینکه تولید خط مقدم جبهه ایران است و باید از آن پاسداری کرد، ابراز داشت: این در صورتی است که عده‌ای پشت سر تولید و تولیدکنندگان سنگ‌اندازی می‌کنند.

وی با گلایه از ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی که می‌توانستند دراین شرایط عوامل تسهیل کننده تحریم‌ها و حامی شرکت‌های خصوصی باشند، گفت: در حال حاضر به ارگان‌های مانند بیمه تامین اجتماعی، دارایی و غیره اجازه داده شده که می‌توانند افرادی که به آنها بدهکاراند را ممنوع الخروج، اموال آنها را توقیف کنند و این عین گل زدن به خود است.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان یادآور شد: مشکلاتی که هم‌اکنون سد راه تولید کنندگان است مشکلات نرم افزاری است و نه سخت‌افزاری است.

کد مطلب 2232088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها