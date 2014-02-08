3 طرح عمرانی - خدماتی در بهشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بهشهر بعد از ظهر شنبه در افتتاح و بهره برداري از طرح هاي عمراني و خدماتي بهشهر اظهار داشت: خوشبختانه انقلاب اسلامي مايه بركات فراواني براي ملت است و در سال جاري نيز با توجه به عدم بودجه و اعتبارات توانستيم پروژه هاي خوبي را به بهره برداري برسانيم.



محمد تقي نورزاد افزود: افتتاح و بهره برداري از سيل بند و پل كوهي خيل بهشهر از بركات اين نظام بوده است كه موجب شد با ايجاد اين سيل بند از بروز خطرات احتمالي سيل و بارش در منطقه جلوگيري شود.



نورزاد با اشاره به سيل سال گذشته در بهشهر و از دست دادن تعدادي از همشهريان اظهار داشت: اميدواريم با ايجاد اين سيل بند و پل احداث كه با اعتباي بالغ بر 8 ميليارد ريال عملياتي شده است از بروز خطرات و سيل گذشته جلوگيري كنيم.



فرماندار بهشهر در ادامه از آزاد سازي 10 واحد مسكوني در اين منطقه خبر دادو يادآور شد: اين زمينها كه در مسير سيلاب و خطرهاي ناشي از آن قرار داشته است با همكاري شهرداري خريداري شده است كه در اين رابطه 2 هزار و 550 متر مربع از اين منازل خريداري شده است.



نورزاد با اشاره به احداث پيست دوچرخه سواري در بهشهر نيز گفت: در حال حاضر دو كيلومتر از 18 كيلومتر مورد نظر براي احداث پيست دوچرخه سواري در ساحل درياي چهارفصل بهشهر كلنگ زني شد تا فضايي مناسب و مفرح براي اين ورزش در نظر گرفته شود.