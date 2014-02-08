پروژه فاضلاب شهری کرمان باید تکمیل شود/ بخش خصوصی کلید پایان پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی چندمین استانداری است که پروژه فاضلاب شهری کرمان را مورد بررسی قرار می دهد؛ این بار نیز رزم حسینی ظهر شنبه به همراه برخی از مسئولان و شهردار کرمان برای بازدید از وضعیت بازار کرمان و بناهای تاریخی بافت تاریخی این شهر راهی این بخش از شهر شد.

بافت تاریخی کرمان که به شدت از افزایش آبهای زیر سطحی صدمه دیده است تنها با تکمیل طرح فاضلاب شهری کرمان تکمیل می شود.

رزم حسینی در این خصوص در جلسه جمع بندی این بازدید گفت: تاکنون تنها 25 درصد از پروژه فاضلاب شهری کرمان تکمیل شده است و سایر آبهای زیر سطحی کرمان جذب زمین می شود و در نتیجه آب زیر سطحی بالا می آید.

وی تصریح کرد: این پروژه سالها قبل کلید خورده است و تکمیل آن به اعتباری معادل 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

استاندار کرمان با اشاره به اعتبارات محدود دولتی از بخش خصوصی دعوت کرد برای سرمایه گذاری در این بخش وارد شوند و درنهایت با فروش آب سود آوری کنند.

وی ادامه داد: در صورت مشارکت بخش خصوصی این پروژه طی پنج سال به اتمام می رسد و سود دهی آن آغاز می شود.

وی با اشاره به کمبود آب در کرمان گفت: آب فاضلاب شهری به سادگی می تواند در بخشهای کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار گیرد گفت: هم اکنون پروژه فعلی یک سال است که متوقف شده است.