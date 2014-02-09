  1. حوزه و دانشگاه
۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۰۱

یک عضو کمیسیون آموزش عنوان کرد:

مخالفت دولت با افزایش بودجه دانشگاهها/ دولت گوش شنوا ندارد

مخالفت دولت با افزایش بودجه دانشگاهها/ دولت گوش شنوا ندارد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مخالفت دولت با افزایش بودجه دانشگاهها در سال 93 خبر داد و گفت: متأسفانه دولت در این زمینه گوش شنوا ندارد.

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت افزایش بودجه سال 93 دانشگاههای کشور در مجلس، گفت: تاکنون اقدام مطلوبی در خصوص بودجه دانشگاههای کشور در مجلس اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: متاسفانه هر پیشنهاد مناسبی هم که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح شد، دولت با آن در صحن مخالفت کرد و با مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق، رای مناسبی به پیشنهاد افزایش بودجه دانشگاهها داده نشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اضافه کرد: وزارت علوم هم به کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی برای افزایش اعتبارات دانشگاهها در سال آینده اعلام و کمیسیون آموزش هم مبلغ 500 میلیارد تومان به بودجه دانشگاهها اضافه کرد. چون برخی دانشگاهها از نظر بودجه مشکلات جدی دارند، اما این رقم به 400 و سپس به 300 و در نهایت اعلام کردند که این میزان بودجه در اختیار نیست و رئیس جمهور هم با افزایش سقف بودجه مخالفت کرد.

صابری افزود: بنابراین هنوز میزان افزایش بودجه دانشگاهها به قطعیت نزدیک نشده است.

این نماینده مجلس از برگزاری جلسات مجلس و وزارت علوم با دولت خبر داد و گفت: به همراه محمد حسین امید - معاون اداری مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چند جلسه با دولت در دفاع از صحبتهای وی در خصوص بودجه ها برگزار کردیم ولی دولت گوش شنوا ندارد.

کد مطلب 2232114

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