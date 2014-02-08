خانه صنعت، معدن و تجارت تریبون مشکلات واحدهای صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین توکلی بعداز ظهر امروز در جمع خبرنگاران اصفهان اظهار داشت: امروزه صنایع کوچک و متوسط در کشور در حالی سهم 80 درصد اشتغال‌زایی در کشور را بر عهده دارند که 30 درصد دارایی های کشور در اختیار آنهاست.

وی بیان داشت: عمده بدهکاران بزرگ بانکی از بخش صنعت هستند.

توکلی افزود: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت در حالی در کشور یکی شده است که در کشورهای اروپایی این سه نهاد وزرای مختلفی دارند در صورتی که در ایران حتی یک معاون وزیر هم برای این سه نهاد وجود ندارد.

وی با ارائه توضیحاتی در ارتباط با خانه صنعت، معدن وتجارت استان گفت: این نهاد متشکل از صنعتگران و مردم است که در چندسال اخیر در سطح کشور نسبت به مراکز مشابه در کشور پیشرو عمل کرده است.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: رونق و افزایش تولید ملی مستلزم پر کردن شکاف قابل توجه میان قیمت مواد اولیه و فروش محصولات در بازار است.