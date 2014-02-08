10 پرونده در محاکم قضایی به نفع موقوفه اردبیل ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مشهوری نظری بعد از ظهر شنبه در حاشیه بررسی عملکرد اداه تحقیق و حقوقی این سازمان به خبرنگار مهر افزود: در سال جاری 33 پرونده خصوصی در محاکم قضایی اقامه دعوا شده بود که از این تعداد 10 پرونده به نفع موقوفه ثبت شده که آمار خوبی است.

وی با بیان اینکه علاوه بر این امسال برای موقوفات استان سه هزار 240 فقره حساب صادر شده است، ادامه داد: یکی از وظایف اداره تحقیق ارزیابی عملکرد موقوفاتی که دارای متولیان خاص هستند، بوده و باید به دخل و خرج آنها نظارت کافی داشته باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان صدور گواهی مصرف را از دیگر وظایف اداره تحققی برشمرد و تصریح کرد: گواهی مصرف به موقوفاتی که وقف نامه آنها مفقود شده یا به دست اوقاف نرسیده و سال ها بلا تکلیف بوده براساس شواهد محلی صادر می شود.

وی همچنین با اشاره به ثبت وقف نامه های این استان در سامانه جامع موقوفات کشور تاکید کرد که در اجرای این طرح تمام وقف نامه ها بازنویسی و اسکن وقف نامه در سامانه جامع موقوفات ثبت شده است.

مشهوری نظری با بیان اینکه این طرح در راستای شناسایی و حفظ نیات واقعی موقوفات و واقفان اجرا می شود، تاکید کرد: درآمد موقوفات باید در همان نیات هزینه شود، بنابراین طرح تایید موقوفات در این سازمان آغاز شده است.

وی عنوان کرد: در این راستا باید وقف نامه ها به دقت خوانده شده و بازنویسی شود که به همین منظور شش نفر این بازنویسی و وقف نامه را می خوانند که از این تعداد دو نفر از شهرستان، دو نفر در سطح استان و دو نفر در سطح سازمان به این کار رسیدگی می کنند تا اشتباهی صورت نگیرد.

این مسئول با تاکید بر اینکه تاکنون 170 موقوفه در استان به تایید رسیده است، یادآور شد: اداره تحقیق اوقاف این خصوص فعالیت مثبتی داشته تا درآمدهایی که از موقوفات حاصل می شود در محل مناسب صرف شوند و تغییر مصرف در نیات واقف صورت نگیرد.