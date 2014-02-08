به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی سید ابریشمی در مراسم افتتاح 12 پروژه صنعتی و نشست با صنعتگران که بعد از ظهر شنبه با حضور مسئولان استانی در شهرک شکوهیه قم برگزار شد، اظهار داشت: از این که در این مکان صنعتگران به آسانی مشکلات خود را مطرح کردند بسیار خوشحال هستم و می‌دانیم طی سال های گذشته عده ای دچار مشکل شدند و به بیانات آن ها توجهی نشد.

وی بیان داشت: طی هشت سال گذشته خوشبختانه در خدمت شما نبودم و امروز آمده‌ام تا سخنان شما را شنیده و وزارت صنعت در توان خود مشکلات را رفع کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: عده‌ای از آنچه که طی سال‌های گذشته برایشان اتفاق افتاده است بسیار ناراحت بودند و ما تحمل زیادی داریم و مشکلات صنعتگران را در حد توان رفع خواهیم کرد.

وی یادآور شد: بعضی از مطالبی که شما صنعتگران عنوان کردید مربوط به ما و برخی دیگر مربوط به دستگاه‌های دیگر است که باید از آنها درخواست کنیم.

سهم بزرگی از سرمایه بانک‌ها برای مسکن مهر هزینه شد

سیدابریشمی با اشاره به مسائل بانکی صنعتگران ابراز داشت: طی سال‌های گذشته حساب بانک‌ها خالی شده و سهم بزرگی از سرمایه بانک‌ها برای مسکن مهر هزینه شد و امروز مسکن مهر با معضل بزرگی روبه رو است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حساب بیشتر بانک‌ها در بانک مرکزی قرمز بوده است و آنها پولی ندارند و این موضوع دلایلی دارد که باید در موعد دیگری به آن پرداخته شود.

وی با تاکید بر این که ما در تلاش هستیم تا مشکلات صنعتگران را رفع کرده، بیان کرد: عمده مشکلات صنعتگران در کشور مسائل بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی است و از آن جایی که این دستگاه‌ها خود دچار مشکلاتی هستند، فشار بر صنعتگران مضاعف شده است.

سیدابریشمی تصریح کرد: صنعتگران از آنجایی که در دسترس هستند زودتر آب و برق آنها قطع می‌شود و با دارایی مواجه می‌شوند و این موارد، زیربنای اصلی در صنعت است و ما وظیفه داریم از شما حمایت کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های صنعتی که به صورت قانونی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند از معافیت قانونی مالیاتی نتوانسته‌اند استفاده کنند و از لحاظ مالیاتی دفاع نشدند و ما این مسئله زیربنایی را حل خواهیم کرد.

تلاش می‌کنیم تا امکانات مورد نیاز صنعتگران را فراهم کنیم

وی ابراز کرد: تلاش می‌کنیم تا امکانات مورد نیاز صنعتگران همچون آب، برق، فاضلاب، راه و جاده آن‌ها را فراهم و هموار کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: قیمت هر متر مربع زمین در شهرک صنعتی استان قم 60 و در شمال کشور 70هزار تومان است و هزینه زیرساختی در کشور بالای 50 هزار تومان است و ما سعی می‌کنیم با اختصاص اقساط کار صنعتگران را آسان کنیم.

وی با اشاره به متفاوت بودن مشکلات صنعتگران در کشورعنوان کرد: کسانی که از زمین خریداری شده در شهرک صنعتی استفاده نمی کنند باید آن زمین را در اختیار سرمایه دار قرار داد تا از آن استفاده کند و این وظیفه ما است.

سیدابریشمی ابراز داشت: اگر برنامه ای متشنج شود موجب می‌شود عده‌ای نتوانند سخن خود را عنوان کنند موجب می‌شود این گونه برنامه برگزار نشود، باید خودتان را کنترل کنید تا همه بتوانند سخنان خود را بیان کنند.

طی سال های گذشته درکارهای زیربنایی بسیار ناچیز فعالیت شد

وی با بیان این که ما می‌دانیم طی هشت سال گذشته بر صنعتگران بسیار سخت گذشته است، ادامه داد: کل درآمد نفتی کشور در طول تاریخ هزار و 100 میلیارد دلار بوده و فقط 700 میلیارد دلار آن در هشت سال گذشته به دست آمد و از این میزان برای کارهای زیربنایی بسیار ناچیز اختصاص یافت و کشور دچار زیان شد.

گفتنی است در این مراسم تعدادی از صنعتگران مشکلات پیش روی صنعت را بیان کردند و عده‌ای در این نشست ضمن بیان مشکلات خود در صنعت مراسم را با تشنج همراه کردند.

در این مراسم 12 طرح و پروژه صنعتی که هشت مورد آن در شهرک شکوهیه و موارد دیگر آن در جاده قم - کاشان و جاده کوه سفید بود افتتاح شد.

شرکت مونولیت با تولید اسکلت فلزی ساختمانی، آقای محمود گلشادی قلعه شاهی با تولید ورق و جعبه کارتن، شرکت پدیده کالای کرامت با تولید دایکست فشاری آلومینیوم، شرکت شیمی پارسیان با تولید ورق و صفحه پی وی سی، شرکت بهداشت گستر مروارید با تولید انواع نخ، شرکت رنگ ربیع کمنه با تولید انواع شکلات و نقل، شرکت بازرگانی دانیال قم با تولید برش ورق، شرکت دوشن پلات نوآوران با تولید گرانول پلیمری و لوله، شرکت ماهان پلاست ثریا با تولید ظروف بادی و پلاستیکی، شرکت کیمیا پالایش شکوهیه با تولید اسید و محصولات شیمیایی و شرکت پرتو آلیاژ پارس با تولید شمش آلومینیوم آلیاژی از جمله این 12 طرح و پروژه بود که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.

با افتتاح این پروژه‌ها برای 159 نفر اشتغال ایجاد می شود.

همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدا از تعدادی واحدهای صنعتی در قم بازدید کرد.