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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۴۰

بیانیه بسیج دانشجویی کرمان؛

انرژی صلح آمیز هسته ای حق ملت ایران است

انرژی صلح آمیز هسته ای حق ملت ایران است

کرمان – خبرگزاری مهر: سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کرمان با صدور بیانیه‌ایی به مناسبت سی و پنجمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی، بر دستیابی به حق هسته ای ایران مطابق با رهبری مدبرانه رهبر معظم انقلاب تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کرمان به مناسبت سی و پنجمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی آمده است: چه زیباست طراوت بهاری در زمستان سرد روئیدن جوانه های استقلال در چنبره استکبار و استعمار، شکفتن گل های آزادی در یخبندان استبداد ظلم، تولد حکومت اسلامی در دیوان ظلم و کفر، براستی که پیروزی انقلاب اسلامی خیزشی بود، که به بیان مهربان‌ترین دوستان و خبیث‌ترین دشمنان، بزرگترین حادثه قرن بیستم و سست کننده بنیان‌های استعماری و استکباری قدرت‌های شرق و غرب بود و بدین جهت است که در سی سال گذشته هیچگاه از دشمنی خونخواران در امان نبوده است.

سی و پنجمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی، این یادگار حضرت امام خمینی(ره) را در حالی جشن می‌گیریم که جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری خردمندانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به توفیقات مهمی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی،‌ اقتصادی، دانش و فناوری، صنایع دفاعی و سلول‌های بنیادی دست یافته است و این پیشرفت‌ها حاصل تلاش و همت 35 ساله مجموعه نظام شامل نخبگان، مدیران و اقشار مختلف مردم بوده است.

ملت ایران ثابت کرده که در مقابل شرارت‌های استکبار جهانی،‌ صهیونیسم و کشورهای مرتجع منطقه، همواره به مسئولیت خویش به خوبی عمل کرده و با شعارهای اصیل و وحدت‌آفرین فریاد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی سر داده و پیروی از ولی فقیه عادل زمان حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را بار دیگر به جهانیان اعلام خواهد کرد، به هیچ عنوان از حقوق هسته‌ای خود کوتاه نمی‌آییم و حق مسلم خود در داشتن انرژی صلح آمیز هسته‌ای را با هیچ امتیازی معامله نخواهیم کرد.

دانشجویان بسیجی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کرمان با گرامیداشت یوم الله 22 بهمن و تسلیت به مناسبت رحلت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س)، عزت و افتخار تاریخی یک ملت را در گرو بصیرت، دشمن‌شناسی، حضور به موقع در صحنه ایثار و فداکاری آن می‌دانند؛ بی‌شک ملت فهیم و شجاع ایران اسلامی با درایت و مدیریت هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، همچنان  در تاریخ بشریت جاودانه خواهد بود.

کد مطلب 2232133

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