انرژی صلح آمیز هسته ای حق ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کرمان به مناسبت سی و پنجمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی آمده است: چه زیباست طراوت بهاری در زمستان سرد روئیدن جوانه های استقلال در چنبره استکبار و استعمار، شکفتن گل های آزادی در یخبندان استبداد ظلم، تولد حکومت اسلامی در دیوان ظلم و کفر، براستی که پیروزی انقلاب اسلامی خیزشی بود، که به بیان مهربان‌ترین دوستان و خبیث‌ترین دشمنان، بزرگترین حادثه قرن بیستم و سست کننده بنیان‌های استعماری و استکباری قدرت‌های شرق و غرب بود و بدین جهت است که در سی سال گذشته هیچگاه از دشمنی خونخواران در امان نبوده است.

سی و پنجمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی، این یادگار حضرت امام خمینی(ره) را در حالی جشن می‌گیریم که جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری خردمندانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به توفیقات مهمی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی،‌ اقتصادی، دانش و فناوری، صنایع دفاعی و سلول‌های بنیادی دست یافته است و این پیشرفت‌ها حاصل تلاش و همت 35 ساله مجموعه نظام شامل نخبگان، مدیران و اقشار مختلف مردم بوده است.

ملت ایران ثابت کرده که در مقابل شرارت‌های استکبار جهانی،‌ صهیونیسم و کشورهای مرتجع منطقه، همواره به مسئولیت خویش به خوبی عمل کرده و با شعارهای اصیل و وحدت‌آفرین فریاد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی سر داده و پیروی از ولی فقیه عادل زمان حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را بار دیگر به جهانیان اعلام خواهد کرد، به هیچ عنوان از حقوق هسته‌ای خود کوتاه نمی‌آییم و حق مسلم خود در داشتن انرژی صلح آمیز هسته‌ای را با هیچ امتیازی معامله نخواهیم کرد.

دانشجویان بسیجی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کرمان با گرامیداشت یوم الله 22 بهمن و تسلیت به مناسبت رحلت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س)، عزت و افتخار تاریخی یک ملت را در گرو بصیرت، دشمن‌شناسی، حضور به موقع در صحنه ایثار و فداکاری آن می‌دانند؛ بی‌شک ملت فهیم و شجاع ایران اسلامی با درایت و مدیریت هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، همچنان در تاریخ بشریت جاودانه خواهد بود.