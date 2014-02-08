استفاده از همه ظرفیت واحدهای صنعتی در قم/ بیشترین مشکل در کشور مربوط به بخش صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق صالحی منش در بازدید از تعدادی واحدهای صنعتی که با حضور معاون صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار داشت: برآن هستیم تا از همه ظرفیت های واحدهای صنعتی استفاده کرده و صنایع بتوانند به صورت دو شیفت و حتی سه شیفت فعالیت کنند و بر این مسئله آقای لاریجانی نیز تاکید دارند.

وی عنوان کرد: خوشحال هستم که در شهرک صنعتی شکوهیه حضور دارم و امید است حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سبب خیر و برکت در این شهر شده و صنعت و تولید در کشور رونق یابد.

استاندار قم با بیان این که عمده مشکل ما در کشور در بخش صنعت بوده و اشتغال زایی دغدغه مسئولان است، افزود: امیدواریم با دستورات معاون وزیر زیرساخت های لازم انجام شده و موانع کار صنعتگران برداشته شود.

همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حین بازدید از واحدهای صنعتی قم در جمع خبرنگاران عنوان کرد: بررسی و رفع مشکلات و زیرساخت‌های واحدهای صنعتی در قم از جمله هدفی بود که به موجب آن به قم سفر کردیم و تلاش می‌کنیم تا با رفع مشکلات، راه برای جذب سرمایه دار هموار شود.

سید محمدعلی سیدابریشمی ادامه داد: مشکلات پیش رو در زیرساخت‌های صنعتی قم رفع خواهد شد و آب، برق و گاز شرکت های صنعتی فراهم می‌شود.

در این مراسم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعدادی واحدهای صنعتی همچون شرکت گروه صنعت لینا تولید کننده بیسکویت، کیک و اسنک و آجیل، شرکت آریا صنعت معصومی تولیدکننده انواع آب شیرین کن خانگی و صنعتی و شرکت شهدآفرین پایتخت تولیدکننده نبات و آب نبات بازدید کرد.

بازدید از تصفیه خانه شهرک صنعتی شکوهیه و پروژه استحصال آب صنعتی شکوهیه از پساب فاضلاب شهرک‌های صنعتی شکوهیه و بازدید از زیرساخت های شهرک صنعتی شکوهیه از دیگر برنامه ها بود.

شرکت آریا صنعت معصومی تولیدکننده انواع آب شیرین کن خانگی و صنعتی سالانه با سرمایه گذاری 30 میلیارد ریال برای 100 نفر اشتغال داشته و سالانه 200 هزار دستگاه آب شرین کن تولید می کند.

مدیر عامل شرکت گروه صنعتی لینا در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرد: این شرکت در تولید محصولات از روغن جامد استفاده نکرده و به جای آن از روغن مایع استفاده می کتند تا محصول سالمی به مردم بدهد.

سعید یوسف زاده بیان داشت: تاکنون 55 میلیارد تومان در شرکت لینا سرمایه گذاری شده و شرکت جدید لینا به مساحت 165 هزار متر مربع و زیربنای 21 هزار متر مربع سال آینده به بهره برداری کامل می شود.

وی ادامه داد: در فاز نخست این شرکت 600 نفر و با تکمیل شدن پروژه برای پنج هزار نفر اشتغال ایجاد می شود و در حال حاضر 700 نفر مشغول کار هستند.