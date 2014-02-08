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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۵۵

بهره برداری از 3 پروژه عمرانی در شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری

بهره برداری از 3 پروژه عمرانی در شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- خبرگزاری مهر: سه پروژه عمرانی به مناسبت دهه فجردر شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عامری گلستان معاون برنامه ریزی استاندار چهار محال و بختیاری بعدازظهر شنبه در افتتاحییه همزمان پروژه های شهرستان اردل اظهار داشت: پروژه هایی که در این شهرستان به بهره برداری رسیده است در بخش های کشاورزی و بهداشتی درمانی است که اعتبار آن ها 432 میلیون ریال بوده است.

وی تصریح کرد: با بهره برداری این پروژه ها زمینه اشتغال 18 نفر فراهم شده است.

عامری گلستان ادامه داد: احداث گلخانه آلیکوه، احداث مجتمع قارچی صدفی و احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای سرچاه از پروژه هایی بوده است که در هفتمین روز از دهه فجر در شهرستان اردل به بهره برداری رسیده است.

معاون برنامه ریزی استاندار چهار محال و بختیاری اذعان داشت: با احداث گلخانه آلیکوه زمینه اشتغال پنج نفر، احداث مجتمع پرورش قارچی صدفی اشتغال پنج نفر و مرکز بهداشتی درمانی روستای سرچاه اشتغال هشت نفر را فراهم کرده است.

کد مطلب 2232137

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