آماده واگذاری فعالیتها به آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مددی عصر شنبه در جریان بازدید از آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد اروميه افزود: این نهاد برای تقويت بخش خصوصی آمادگی دارد تا در صورت توانمندی بخش هايی از فعاليتهای خودرا بر اساس شيوه نامه های مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد واگذار کند.

وی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد را بازوان پرتوان نظام مهارتي دانست و اظهار داشت: آموزشهاي فني و حرفه اي فرد را براي احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده و كارايي و توانايي وی را در انجام کارها افزایش می دهد.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی ادامه داد: آموزشهاي فني و حرفه اي به سبب انعطاف پذيري نشأت گرفته از خصيصه هاي بازار كار و اوضاع اقتصادي كشور و نيز به دليل آموزش و ايجاد مهارتهاي لازم در افراد براي توانايي در احراز مشاغل، نقش به سزايي در اشتغال دارد.

مددي با اشاره به فعاليت 351 آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در بخش های صنعت،خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر در سطح استان، گفت: راه‌ حل جامعه برای کاهش نرخ بیکاری، تربیت نیروی انسانی مجهز به مهارت که قادر باشد علم و دانش تئوری را به کالا و خدمات قابل عرضه در اقتصاد کشور تبدیل كند و از این مهمتر تربیت افراد خلاق و کارآفرین است که بتوانند فرصت‌های شغلی پایداری برای دیگران ایجاد كند.

وی با تاکيد بر تشکيل تعاونی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد گفت: مشارکت در طرح واگذاری مديريت کارگاههای آموزشی بخش دولتی، شيوه نامه های خريد خدمات آموزشی و اجرای آموزش های خاص، مشاوره آموزشی، تلاش آموزشگاهها برای توسعه شاخصهای اعتبارسنجی، تعيين نرخ شهريه دوره های آموزشی از دیگر برنامه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برای ساماندهی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد است.