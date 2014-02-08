پژوهشگران و محققان نقش های زیادی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمیان ظهر شنبه در همایش بصیرت افزایی فرهنگیان بسیجی اظهار داشت: فرهنگیان در انقلاب اسلامی به ارزش های زیادی دست یافته اند و زمانی دچار انحراف می شوند که از این ارزش ها دور شوند.

وی تصریح کرد: ریشه و اساس انقلاب اسلامی ایمان و عقیده مردم بوده است و به همین خاطر انقلاب اسلامی 35 سال زنده مانده است.

کریمیان ادامه داد: دشمن برای شکست داده انقلاب ایران اسلامی تهاجم فرهنگی را انتخاب کرده است چرا که این گزینه برنده ترین سلاح برای قطع ریشه های انقلاب اسلامی است.

مدیر کل آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری اذعان داشت: فرهنگیان امروزه باید به صورت ویژه و خاص به موضوعات فرهنگی توجه ویژه ای داشته باشند.

کریمیان با اشاره به اینکه دهه فجر نیز برای زنده نگه داشتن روح انقلاب اسلامی است، بیان داشت: معلمین با فرهنگ سازی و زنده کردن انقلاب اسلامی برای دانش آموزان نسل جدید باید برای همیشه انقلاب اسلامی را استوار و پایدار قرار دهند.

وی ادامه داد: همه ما که در این مرز و بوم زندگی می کنیم مدیون تمام این جانبازان و شهیدانی هستیم که از وجود خود گذشتند تا انقلاب اسلامی ایران را برپا کنند.

کریمیان یادآور شد: ما باید تمام تلاش خود را بکنیم تا نسبت به مسائل خانوادگی، دینی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آگاه و بصیر باشیم.