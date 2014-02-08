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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۳۷

مركز مصدومان شيميايي «ساسان» ايجاد شد

مركز مصدومان شيميايي «ساسان» ايجاد شد

رییس بیمارستان ساسان از تاسیس مرکز مصدومان شیمیایی در بیمارستان ساسان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاري مهر، توکلی گفت: بیمارستان ساسان از سال 1354 تاسیس شده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف تامین کلیه نیاز های بهداشتی و درمانی جامعه هدف در اختیار بنیاد شهید و امور ایثار گران قرار گرفت. همچنين بیمارستان ساسان دارای 230 تخت بستری است و روزانه پذیرای 600 مراجعه کننده است که حدود 150 نفر از این تعداد به اورژانس مراجعه می کنند.
 
وی ادامه داد: در خدمات سرپایی 90 درصد مراجعه کنندگان را جامعه هدف تشکیل می دهند و در بخش بستری نزدیک به 75 درصد خدمات رسانی به جامعه هدف است.
 
توکلی در ادامه افزود: در راستای سیاست های بنیاد که ارائه خدمات به جامعه هدف و افزایش رضایت مندی این جامعه است  اهداف و برنامه هایی برای بهبود کیفیت و خدمات مورد نیاز در نظر گرفته شده است که از آن جمله تجهیز و نوسازی وسایل پزشکی است که در طول چند سال گذشته مستهلک شده و درحال خرید این وسایل هستیم.
 
رییس بیمارستان ساسان در رابطه با ساختار فیزیکی بیمارستان گفت:  قرار است طرحی تدوین شود در راستای توسعه خدمات بیمارستان همچنین در زمینه تهیه دارو  داروخانه شیفت شب را راه اندازی کرده ایم و مشکل تهیه دارو ساماندهی شده است .
 
وی با اشاره به تاسیس مرکز مصدومان شیمیایی در بیمارستان ساسان گفت: جانبازان شیمیایی توسط 3 پزشک متخصص چشم، ریه و پوست در این کلینیک مورد معاینه قرار خواهند گرفت.
 
توکلی گفت:  بیمارستان ساسان به بسیاری از فعالیت های پزشکی و تحقیقاتی روز دنیا دست یافته است و هم اکنون در حال توسعه  آن هستیم  که از جمله فعالیت های پیش رو می توان به  کاشت سلول های بنیادی، پیوند کلیه، رفع مشکلات قلبی و عروقی با روش جدید و بدون باز کردن قلب اشاره کرد.
 
وی در پایان با اشاره به طرح پایش جانبازان شیمیایی با کمک  متخصصان خارجی ( پروفسور اشتانسل)  گفت: 130 نفر از جانبازان  شیمیایی از سراسر کشور دعوت شدند و مورد معاینه قرار گرفتند که در آینده نیز برای سایر گروه های جانبازان این کار صورت خواهد گرفت و با هماهنگی معاونت بهداشت و درمان بنیاد از دیگر متخصصان خارجی استفاده خواهیم کرد.
کد مطلب 2232148

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