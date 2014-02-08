مركز مصدومان شيميايي «ساسان» ايجاد شد

به گزارش خبرگزاري مهر، توکلی گفت: بیمارستان ساسان از سال 1354 تاسیس شده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف تامین کلیه نیاز های بهداشتی و درمانی جامعه هدف در اختیار بنیاد شهید و امور ایثار گران قرار گرفت. همچنين بیمارستان ساسان دارای 230 تخت بستری است و روزانه پذیرای 600 مراجعه کننده است که حدود 150 نفر از این تعداد به اورژانس مراجعه می کنند.

وی ادامه داد: در خدمات سرپایی 90 درصد مراجعه کنندگان را جامعه هدف تشکیل می دهند و در بخش بستری نزدیک به 75 درصد خدمات رسانی به جامعه هدف است.

توکلی در ادامه افزود: در راستای سیاست های بنیاد که ارائه خدمات به جامعه هدف و افزایش رضایت مندی این جامعه است اهداف و برنامه هایی برای بهبود کیفیت و خدمات مورد نیاز در نظر گرفته شده است که از آن جمله تجهیز و نوسازی وسایل پزشکی است که در طول چند سال گذشته مستهلک شده و درحال خرید این وسایل هستیم.

رییس بیمارستان ساسان در رابطه با ساختار فیزیکی بیمارستان گفت: قرار است طرحی تدوین شود در راستای توسعه خدمات بیمارستان همچنین در زمینه تهیه دارو داروخانه شیفت شب را راه اندازی کرده ایم و مشکل تهیه دارو ساماندهی شده است .

وی با اشاره به تاسیس مرکز مصدومان شیمیایی در بیمارستان ساسان گفت: جانبازان شیمیایی توسط 3 پزشک متخصص چشم، ریه و پوست در این کلینیک مورد معاینه قرار خواهند گرفت.

توکلی گفت: بیمارستان ساسان به بسیاری از فعالیت های پزشکی و تحقیقاتی روز دنیا دست یافته است و هم اکنون در حال توسعه آن هستیم که از جمله فعالیت های پیش رو می توان به کاشت سلول های بنیادی، پیوند کلیه، رفع مشکلات قلبی و عروقی با روش جدید و بدون باز کردن قلب اشاره کرد.

وی در پایان با اشاره به طرح پایش جانبازان شیمیایی با کمک متخصصان خارجی ( پروفسور اشتانسل) گفت: 130 نفر از جانبازان شیمیایی از سراسر کشور دعوت شدند و مورد معاینه قرار گرفتند که در آینده نیز برای سایر گروه های جانبازان این کار صورت خواهد گرفت و با هماهنگی معاونت بهداشت و درمان بنیاد از دیگر متخصصان خارجی استفاده خواهیم کرد.