1.6 میلیارد ریال کالای قاچاق در الیگودرز کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ذلقی عصر شنبه در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: ماموران ایست بازرسی "خمه" این فرماندهی در راستای تشدید روند مبازه با قاچاق کالا و برخورد با مخلان نظم اقتصادی حین کنترل خودروهای عبوری به یک کامیون کشنده مشکوک شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این کامیون مشخص شد که این خودرو دارای محموله کالای قاچاق است که بلافاصله ماموران انتظامی نسبت به توقف این کامیون اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز عنوان کرد: در بازرسی از این خودرو 29 هزار و 512 قلم انواع ظروف آشپزخانه و وسایل تزئینی خارجی فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکی کشف و ضبط شد.

سرهنگ ذلقی با بیان اینکه در این رابطه سه نفر دستگیر شدند، عنوان کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده را یک میلیارد و 600 میلیون ریال اعلام کردند.

وی با تاکید بر اینکه خلق حماسه اقتصادی با مصرف و استفاده از کالاهای تولید داخل و جلوگیری از پدیده قاچاق کالا میسر است، یادآور شد: محموله کالای قاچاق کشف شده در این شهرستان به اداره مبارزه با کالای قاچاق استان تحویل شد.