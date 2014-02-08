وکیل قلابی با کوهی از اسناد و مدارک جعلی در دامغان دستگیر شد

سردار محمد رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دستگیری وکیل قلابی با کوهی از اسناد و مدارک جعلی در دامغان اظهار داشت: پس از دریافت خبری مبنی بر فعالیت یک جاعل حرفه ای با عنوان وکیل پایه یک دادگستری مراتب در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان دامغان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در تحقیقات مقدماتی مشخص شد این جاعل حرفه ای با راه اندازی یک موسسه حقوقی با مدرک دکترای جعلی و پروانه وکالت پایه یک دادگستری جعلی قصد کلاهبرداری از شهروندان دامغانی را دارد.

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان دامغان با هماهنگی های لازم قضایی در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند اضافه کرد: متهم در تحقیقات مقدماتی خود را دکترای فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی معرفی کرد که با استعلام از مراکز مربوطه خلاف این ادعا ثابت شد.

میرزایی خاطرنشان ساخت: وکیل تقلبی وقتی شواهد و قرائن موجود را دید به ناچار زبان به اعتراف گشود و به اهداف شوم خود اقرار کرد.

وی یادآور شد: ماموران در بازرسی از دفتر این جاعل حرفه ای پروانه وکالت پایه یک و مشاوره حقوقی، گواهینامه اشتغال و عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و ... کشف کردند که در ادامه تحقیقات مشخص شد کلیه احکام، گواهی نامه ها و کارت های کشف شده جعلی بوده است.

وی ضمن قدردانی از هوشیاری ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان دامغان به عموم شهروندان در خصوص اعتماد به اینگونه موسسات ناشناس و فاقد مجوزهای قانونی هشدار داد و گفت: برای انجام امور حقوقی و قانونی خود به مراکز و موسسات شناخته شده و دارای مجوزهای رسمی معتبر مراجعه کنید و در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مراکز فوریت های پلیس 110 در میان بگذارند.