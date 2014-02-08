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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۳۱

سردار میرزایی در گفتگو با مهر:

وکیل قلابی با کوهی از اسناد و مدارک جعلی در دامغان دستگیر شد

وکیل قلابی با کوهی از اسناد و مدارک جعلی در دامغان دستگیر شد

دامغان – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس استان سمنان از دستگیری جاعل حرفه ای که قصد کلاهبرداری از شهروندان دامغانی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری را داشت خبر داد.

سردار محمد رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دستگیری وکیل قلابی با کوهی از اسناد و مدارک جعلی در دامغان اظهار داشت: پس از دریافت خبری مبنی بر فعالیت یک جاعل حرفه ای با عنوان وکیل پایه یک دادگستری مراتب در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان دامغان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در تحقیقات مقدماتی مشخص شد این جاعل حرفه ای با راه اندازی یک موسسه حقوقی با مدرک دکترای جعلی و پروانه وکالت پایه یک دادگستری جعلی قصد کلاهبرداری از شهروندان دامغانی را دارد.

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان دامغان با هماهنگی های لازم قضایی در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند اضافه کرد: متهم در تحقیقات مقدماتی خود را دکترای فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی معرفی کرد که با استعلام از مراکز مربوطه خلاف این ادعا ثابت شد.

میرزایی خاطرنشان ساخت: وکیل تقلبی وقتی شواهد و قرائن موجود را دید به ناچار زبان به اعتراف گشود و به اهداف شوم خود اقرار کرد.

وی یادآور شد: ماموران در بازرسی از دفتر این جاعل حرفه ای پروانه وکالت پایه یک و مشاوره حقوقی، گواهینامه اشتغال و عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و ... کشف کردند که در ادامه تحقیقات مشخص شد کلیه احکام، گواهی نامه ها و کارت های کشف شده جعلی بوده است.

وی ضمن قدردانی از هوشیاری ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان دامغان به عموم شهروندان در خصوص اعتماد به اینگونه موسسات ناشناس و فاقد مجوزهای قانونی هشدار داد و گفت: برای انجام امور حقوقی و قانونی خود به مراکز و موسسات شناخته شده و دارای مجوزهای رسمی معتبر مراجعه کنید و در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مراکز فوریت های پلیس 110 در میان بگذارند.

کد مطلب 2232168

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