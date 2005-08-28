مايلي كهن بايد ادعايش را ثابت كند

به گزارش خبرگزاري " مهر" سايت خبري فدراسيون فوتبال در اطلاعيه اي اعلام كرد:« درپي اظهارات آقاي محمد مايلي كهن دربرخي ازمطبوعات مبني بر: "… اگرمافياي رانتها را فاش كنم، شهربهم ميريزد. بطورمثال اينكه چه كساني از رانتهاي حواله ورود چاي چه استفاده ها كه نمي كنند…"

حسين افشار بازرس قانوني فدراسيون اظهارداشت: آقاي مايلي كهن بايد مدارك ومستندات خود را درخصوص موارد اعلامي ارائه دهد، درغير اينصورت فدراسيون فوتبال حق خود ميداند تا مطالب كذب اظهارشده ازسوي نامبرده را ازطريق مراجع قضايي پيگيري نمايد. »