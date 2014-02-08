برف 507 ميليارد تومان به گيلان خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علي نجفي ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: برف شديد هفته گذشته به گيلان در حوزه معابر بين شهري، تاسيسات زيربنايي به ويژه آب، گاز، برق، مخابرات، مدارس، واحدهاي بهداشتي و درماني، بخش کشاورزي، خصوصي و صنعتي و واحدهاي مسکوني در مجموع 507 ميليارد تومان خسارت وارد کرد.



وي همچنین با بيان اينکه برآوردها از خسارت بارش برف از دو روز گذشته آغاز شروع شده است، اظهارداشت: برآورد دقيق خسارات در مدت چند روز آينده اعلام خواهد شد.



استاندار با بيان اينکه اين ميزان خسارت طي نامه هاي جداگانه اي به معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزير کشور اعلام شده است، گفت: در جلسه فرداي هيئت دولت در مورد ادامه کمک رساني ها و جبران خسارت هاي برف گيلان و مازندران تصميم گيري مي شود.

وی همچنین به 11 کيلومتر باقيمانده آزاد راه رشت به قزوين اشاره کرد و افزود: با تامين اعتبار از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور چهار کيلومتر از اين مسير تا پايان سال به بهره برداري خواهد رسید.



نجفی با بيان اينکه 11 کيلومتر باقيمانده آزاد راه تبديل به گلوگاه ترافيک سنگين و ناراحتي گردشگران شده است، اظهارداشت: هرچه سريع تر باید اين مشکل را رفع کرد.



وی ادامه داد: توسعه زيرساخت هاي مواصلاتي به منظور افزايش جذب گردشگران، سرمايه گذاري هاي اقتصادي بخش خصوصي از اهميت بالايي برخوردار بوده و به همين دليل اعتبار تکميل آزاد راه رشت – قزوين و راه آهن از سوی دولت تدبير و اميد از طريق فاينانس تامين شده است.