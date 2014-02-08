تمام توان خود را برای اجرای کامل مصوبات سفر رهبری به کار می بندم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر شنبه و در هشتمین جلسه ستاد توسعه اقتصادی استان کرمانشاه که با موضوع رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان را باعث توسعه و رشد جهشی کرمانشاه دانست.

وی افزود: مصوبات سفر رهبری معظم انقلاب به کرمانشاه کاملا کارشناسی شده هستند و اجرای آن ها تنها به همت و تلاش مسئولان بستگی دارد.

رضایی با بیان اینکه امروز وظیفه مسئولان و مدیران استان کرمانشاه است که این مصوبات کنند، خاطرنشان کرد: طبق اعلام معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری به مصوبات سفر رهبری تخصیص اعتبار 100 درصدی صورت می گیرد و همین به اجرایی شدن آن ها کمک شایانی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: امروز زمان آن فرا رسیده تا همه دست به دست هم داده و برای اجرای کامل مصوبات سفر رهبری به استان تلاش کنند و در این میان استانداری با تمام قوا جهت اجرایی شدن آن ها تلاش خواهد کرد.

بانک ها نهایت همکاری را با واحدهای صنعتی بعمل آورند

مدیر ارشد استان همچنین خواستار حمایت از واحدهای صنعتی استان شد و گفت: در این میان بانک ها نقش اساسی دارند و باید همکاری لازم را با این واحدها بعمل آورند.

رضایی یادآور شد: اعتلای مناسب تسهیلات، دادن تنفس به آن ها برای پرداخت تسهیلات و دادن وام های کم بهره با اقساط بلند مدت به واحدهای صنعتی از جمله کارهایی است که بانک ها می توانند انجام دهند.

وی در پایان از صاحبان صنایع بدهکار نیز خواست تا هرچه سریعتر با مراجعه به بانک ها نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کنند چرا که مدیران بانک ها بنای همکاری با آن ها را داشته و در حل مشکلاتشان آنان را یاری خواهند کرد.