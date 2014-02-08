مسابقات تیراندازی سلاح بادی در قزوین برگزار می شود

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مسابقات آزاد تیراندازی سلاح بادی ویژه دانشجویان و کارمندان بسیجی استان در دو رشته تفنگ و تپانچه در قزوین برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود 80 نفر در این دوره از مسابقات ثبت نام کرده اند افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده به نفرات برتر این مسابقات، علاوه بر اهدای جوایز حکم قهرمانی نیز اهدا خواهد شد.

این مسئول در پایان یادآورشد: این مسابقات در بخش ویژه دانشجویان روز یکشنبه 20 و دوشنبه 21 بهمن ماه ویژه کارمندان بسیجی از ساعت 16 در مجموعه ورزشی الغدیر سالن تیراندازی شهید محمود احمدی برگزار می شود.