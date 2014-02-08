به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه مبارک فجر آیین افتتاحیه مجتمع فرهنگی ورزشی جوانمرد در منطقه دو قم با حضور محمد دلبری شهردار قم، اعضای شورای اسلامی شهر قم، جمعی از شهرداران و معاونین شهردار و اهالی منطقه دو قم برگزار شد.

محمد دلبری، شهردار قم در آیین افتتاحیه این مجتمع فرهنگی ورزشی اظهار داشت: خدا را شاکریم که در این ایام فرخنده و پر برکت خدمت دیگری در منطقه دو قم که منطقه ای کمتر برخوردار از لحاظ امکانات رفاهی ولی غنی از حب اهل بیت (ع) و ولایت است را توسط مدیریت شهری صورت گرفت.

وی ادامه داد: هر چند در مقابل خوبی، همکاری، همراهی و مشارکت شما با نظام و انقلاب هر کار انجام دهیم کم است ولی همکاران خدوم ما در شهرداری منطقه 2 با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری این مجموعه فرهنگی و ورزشی را برای رفاه و شادابی شما مردم عزیز ایجاد کرده اند.

شهردار قم با اشاره به اینکه در شهر قم در مجموع پنج پروژه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی پیش بینی شده است ابراز داشت: سه مورد از این مجتمع‌ها در مناطق دو و سه قرار گرفته اند تا بتوانیم سطح برنامه‌های فرهنگی را در این دو منطقه ارتقا دهیم.

وی توجه به مناطق کمتر برخوردار و احیای بافت فرسوده شهر قم را از اولویتهای مهم مدیریت شهری قم ذکر کرد و افزود:با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و با تمام توان و انرژی سعی خواهیم کرد توازن را در بین مناطق هشتگانه شهری قم برقرار نموده و همه شهروندان از امکانات شهری بهره مند گردند.

دلبری با تاکید بر اینکه این مجتمع از منابع داخلی شهرداری و از محل پرداخت عوارض نوسازی و شهرسازی احداث شده است، خاطر نشان کرد: با رویکرد شورای اسلامی شهر قم و شهرداری توانستیم مدیریت شهری را از یک نهاد تک بعدی به یک نهاد چند بعدی تبدیل کنیم که در تمام عرصه‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی، ورزشی، فضای سبز، ترافیک و ... پروژه‌های متعددی را در دست احداث دارد که ادامه و تسریع در اجرای آن نیازمند همکاری و همیاری تمام شهروندان با شهرداری است.

رویکرد جدی شهرداری قم در ارتقاء سطح فعالیت‌های فرهنگی در منطقه دو

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری قم نیز در این مراسم، با اشاره به رویکرد جدی شهرداری قم در ارتقاء سطح فعالیت‌های فرهنگی در منطقه دو از احداث دو مجموعه فرهنگی ورزشی در این منطقه خبر داد.

محسن نصیری اظهار داشت: مجتمع فرهنگی ورزشی جوانمرد در زمینی به مساحت 900 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال با کارکردهای ورزشی، فرهنگی و آموزشی احداث شده که در ایام پر خیر وبرکت دهه فجر و همزمان با ولادت امام حسن عسکری (ع) به بهره برداری رسیده و در اختیار اهالی منطقه دو قم قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این مجتمع جزء پنج مجموعه فرهنگی ورزشی است که با رویکرد جدید و دستور شهردار قم و اعضای شورای اسلامی شهر قم مبنی بر بهره گیری از ظرفیت‌های شهرداری برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی احداث و به بهره برداری رسیده است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری قم با بیان اینکه از این پنج مجموعه دو مجموعه آن در منطقه دو احداث شده است بیان داشت: احداث این دو مجموعه با هدف ارتقاء سطح فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در این منطقه کمتر برخوردار صورت گرفته و در آن یک سالن ورزشی، چهار کلاس و سالن ویژه بازی کودکان ایجاد شده است که امیدواریم خدمات فرهنگی خوب و مناسبی در آن به اهالی منطقه ارائه شود.

نصیری از افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی جواد الائمه (ع) در آینده ای نزدیک خبر داد و خاطر نشان کرد: امیدواریم در ادامه کار با حمایت‌های شهردار و اعضای شورای شهر قم بتوانیم قدمهای بلندتری را در خصوص فعالیت فرهنگی و ورزشی در این منطقه برداریم.

سه نوجوان معلول میهمانان ویژه آیین افتتاح مجتمع جوانمرد

یکی از زیبایی‌های مراسم افتتاحیه این مجتمع فرهنگی ورزشی، دعوت از سه نوجوان معلول از یک خانواده به نام‌های حسین، زهرا و ام کلثوم بود که حال و هوای خاصی را به این برنامه داد.

این سه نوجوان از یک خانواده محروم در منطقه دو قم که یکی از مناطق کمتر برخوردار شهر قم می باشد، بوده و هر سه دچار معلولیت کامل هستند و با ویلچر به محل مراسم منتقل شده بودند.

صبح روز جمعه شهردار منطقه دو در منزل این نوجوانان حاضر شده و از سوی شهردار قم، آنها را به جشن افتتاح مجتمع جوانمرد دعوت کرده بود.

حسین نوجوانی که فقط پلک‌هایش قادر به حرکت بود به شهردار منطقه گفته بود نخستین بار است که برای شرکت در مراسم جشن از ما دعوت می‌شود.

دلبری در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه وجود این سه عزیز در مراسم امشب موجب برکت این افتتاحیه شده است اظهار داشت: ما خدمتگزار مردمی هستیم که در برابر آزمایشات الهی سر از سجده عبودیت بر نمی‌دارند، امیدواریم بتوانیم وظیفه خادمی خودمان در قبال این مردم شریف را به خوبی انجام دهیم.

شهردار قم پس از سخنرانی به سراغ این نوجوانان رفته و دقایقی با آنان و والدین کودکان به گفتگو پرداخت.

اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری، نمایشی و همچنین تقدیر از تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا از دیگر بخش‌های این مراسم بود که مورد استقبال اهالی منطقه دو قم قرار گرفت.

این مجتمع با مساحت 900 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال با کارکردهای ورزشی، فرهنگی و آموزشی در منطقه کمتر برخوردار از امکانات احداث شده که در ایام پر خیر وبرکت دهه فجر و همزمان با ولادت امام حسن عسکری (ع) به بهره برداری رسیده و در اختیار اهالی منطقه دو قم قرار می‌گیرد.