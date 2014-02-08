به گزارش خبرنگار مهر، سيدمحمد ميرمحمدي در ديدار با اعضاي خانه صنعت و معدن استان يزد در پارك علم و فناوري اظهار داشت: معمولا در بحث آموزش در صنايع بي توجهي هايي صورت مي گيرد در حالي كه آموزش در كيفيت كار و به روز كردن بسياري از مشكلات اقتصادي واحدها تاثيرگذار است.

وي عنوان كرد: در همه واحدها حتي در ساده‌ ترين واحدهاي صنعتي، آموزش يك نياز اساسي است زيرا شرايط ما روز به روز در حال تغيير است و ما ناگزير به پيشرفت همسو با دنيا در حوزه صنعت هستيم.

ميرمحمدي با اشاره به مسائل و مشكلات مطرح شده در حوزه امور مالياتي عنوان كرد: اينكه درآمد مالياتي استان يزد بيشتر از ميزان مصوب است، بايد بررسي شود، اگر فشار بر روي موديان بوده بايد مصداق آن ذكر شود زيرا ما فشار به صنايع را بر نمي تابيم.

افزايش درآمدهاي مالياتي به دنبال توسعه نقطه قوت استان يزد است

وي تصريح كرد: اگر عامل افزايش درآمدهاي مالياتي، توسعه بوده، نبايد اين توان را ضعف نشان دهيم زيرا اينكه ماليات وصول شده در استان يزد بيشتر از ميزان تعريف شده است، يك نكته قوت است و نبايد مشكل تلقي شود.

استاندار يزد با اشاره به سخنان يكي از صنعتگران استان كه به سختگيري اجراي قانون در استان يزد اشاره داشت، عنوان كرد: شايد اين سختگيري به اين دليل است كه مسئولان مي خواهند جامعه سلامت باشد زيرا اگر جايي مماشات شود و چشم پوشي شود، شرايط لغزش نيز فراهم مي شود.

وي تاكيد كرد: در همه امور محور بايد اجراي قوانين باشد چون در اين صورت نه به لحاظ شرعي و نه به لحاظ اجتماعي دچار مشكل نخواهيم شد و اين از ويژگي هاي قانوني اساسي در كشور اسلامي است.

ميرمحمدي تصريح كرد: اگر جايي بي قانوني صورت گرفت، اصلا كوتاه نياييد و اعلام كنيد تا برخوردهاي قاطعانه صورت گيرد.

وي در عين حال عنوان كرد: فرار مالياتي يكي از عواملي بوده كه منجر شده تا قوانين سخت در اين حوزه وضع شود و همه تلاش در طول سالها اين بوده كه روزنه هاي فرار بسته شود اما در نهايت، آنها كه اهل فرارند، راه فرار را پيدا مي كنند.

با فرار مالياتي به منظور سودجويي به شدت برخورد مي كنيم

استاندار يزد خطاب به صنعتگران بيان كرد: اگر جايي به خاطر پيشرفت كار خود و توليد كشور و استان ناچار به فرار مالياتي هستيد، اعلام كنيد تا صورت كار عوض شود اما اگر كسي براي سودجويي مي خواهد فرار مالياتي كند، با او برخورد خواهيم كرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشكلاتي كه از سوي اعضاي خانه صنعت و معدن استان يزد مطرح شد، تاكيد كرد: بخش هايي از قوانين كه مي گوييد، اجرايش دچار مشكل است را با مصداق بيان كنيد تا به رفع آنها پرداخته شود و در طرح مشكلات از بيان موارد كلي خودداري كنيد زيرا با كلي گويي، مشكلي حل نمي شود اما با مصداق و نمونه، مشكلات قابل حل و پيگيري است.

ميرمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود از مسئولان شهركهاي صنعتي استان يزد قدرداني و اظهار اميدواري كرد: روز به روز شركتها گسترده تر و فعالتر شوند.

تمام تلاش خود را براي رفع مشكلات صنايع به كار گرفته ايم

معاون برنامه ريزي استاندار يزد نيز در اين نشست اظهار داشت: اگر نگاه هاي نادرست را تغيير دهيم، بسياري از مشكلات قابل حل است زيرا اگر يك مدير توانمند باشد اما نگاهش هماهنگ با كشور نباشد، توانمندي او كارآمد نخواهد بود.

محمدرضا بابايي تصريح كرد: تمام تلاش خود را به كار گرفته ايم تا مشكلات صنايع را حل كنيم و نگاه استاندار يزد نيز بيش از گذشته بر رفع مشكلات صنايع است.

وي خاطرنشان كرد: بسياري از معضلات استان يزد به واسطه حضور سرمايه گذاران و سرمايه گذاري آنها حل شده كه از آن جمله مي توان به بيكاري و تبعات ناشي از آن اشاره كرد به همين دليل لازم است از سرمايه گذار حمايت شود.

در اين نشست بستاني مديرعامل نمايشگاه هاي استان يزد، حمامي بنيانگذار اولين صنعت ذوب در استان يزد، افخمي پور مديرعامل توسعه معادن يزد و جمعي از ديگر از صاحبان صنايع استان و اعضاي خانه صنعت و معدن به بيان و طرح مشكلات خود پرداختند.