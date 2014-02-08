ساخت خانه عالم در قوچان به حمایت های خیرین نیاز دارد

حجت الاسلام محمد ساجدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه فرهنگ دینی و برای اجرای برنامه های گسترده دینی در قوچان با کمبود روحانی مواحه هستیم که این موضوع برای شهر قوچان با دعوت از روحانیون بومی که در حوزه های علمیه قم و مشهد مشغول تحصیل و تدریس هستند در حال رفع است اما در روستا به دلیل نبود "خانه عالم "مشکل اسکان و استقرار روحانیون وجود دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قوچان افزود: با توجه به کمبود اعتبارات برای ساخت خانه عالم در روستاهای قوچان، به حمایت های مردمی و خیرین شهرستان نیاز است و با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی، امیدواریم این مشکل در اسرع وقت با جذب حمایت های مردمی و خیرین رفع شود.

حجت الاسلام ساجدی با اشاره به تعامل اداره تبلغات اسلامی و حوزه علمیه قوچان افزود: حوزه علمیه پرورش دهنده طلاب بوده واداره تبلیغات اسلامی از طلاب سطح دو به بالاتر حوزه بهره می گیرد اما به دلیل اینکه طلاب حوزه علمیه قوچان در سطوح اولیه تحصیل هستند، برای اجرای برنامه های دینی از روحانیون بومی مشغول به تحصیل و تدریس در حوزه های علمیه قم و مشهد استفاده می شود.

وی با اشاره به نگاه اسلام به دین و سیاست گفت: در اسلام سیاست از دین و فرهنگ جدا نبوده و اینگونه نیست که در جامعه فرهنگ سیاسی و غیر سیاسی داشته باشیم ولی آنچه که امروزه به فرهنگ و اقتصاد مردم و دین ضربه می زند سیاست زدگی و سیاست بازی های شیطانی است.