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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۱۷

آيت الله شاهچراغي:

ارتشیان در سالهای انقلاب اسلامی همواره مراتب اطاعت از ولایت را اثبات کرده اند

ارتشیان در سالهای انقلاب اسلامی همواره مراتب اطاعت از ولایت را اثبات کرده اند

سمنان – خبرگزاري مهر: نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: ارتشیان در سالهای انقلاب اسلامی همواره مراتب اطاعت از ولایت و فرماندهی کل قوا را به اثبات رسانده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله سيد محمد شاهچراغي عصر شنبه همزمان با سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام خمینی(ره) در دیدار پرسنل لشگر 58 ذوالفقار و پایگاه پدافند هوایی سمنان در دفتر وي، به‌روز رساني آموزش و تجهيزات نيروهاي نظامي را سبب آرامش و امنيت رواني جامعه دانست.

وي با گرامی داشت نوزدهم بهمن سالروز بیعت تاریخی همافران با امام خمینی (ره) گفت: خدمت تحت اوامر ولایت فقیه بزرگترین افتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه سمنان نیروهای مسلح را افتخار انقلاب و نظام اسلامی ایران دانست و وحدت، رضایت مندی و پیروی از ولایت را مهمترین ارکان پیروزی و تدوام انقلاب اسلامی خواند.

آیت الله شاهچراغي ادامه داد: دوستان و دشمنان از قدرت و توانايي فوق‌العاده جمهوري اسلامي در بخش‌هاي مختلف آگاه هستند و همه مي‌دانند در صورت حماقت پاسخ رزمندگان و ايثارگران و فرزندان اين ملت پاسخي تاريخي، كوبنده و غيرقابل پيش‌بيني است.

وي تاکید کرد: ارتش بايد همواره پيرو راه رهبري و تحت امر ايشان باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به یوم الله 22 بهمن مردم و به ویژه نیروهای مسلح را به حضور گسترده در راهپیمایی این روز بزرگ فراخواند و افزود: پرسنل نیروهای مسلح در این روز همگام با ملت ایران بار دیگر عزم و اراده خود را در حمایت از نظام و دست آوردهای آن به رخ جهانیان می کشند.

کد مطلب 2232196

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