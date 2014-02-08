بازیکنان مس نباید روی ابرها راه بروند/ آخرین واگن برای ماندن کرمانی ها در قطار لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ شامگاه امروز در کنفرانس خبری قبل از بازی تیم های گسترش فولاد تبریز و مس کرمان اظهار داشت: بازی فردا با گسترش فولاد یکی از آخرین شانس های ما است که به ادامه لیگ امیدوارانه نگاه کنیم، بازی ساده ای نداریم و گسترش فولاد تیمی است که در بازی رفت در کرمان دو بر یک پیروز شده است.

وی ادامه داد: ما آمده ایم تا در تبریز برابر گسترش فولاد پیروز شویم، البته اگر بتوانیم و گسترش فولاد هم این اجازه را به ما بدهد.

بوناچیچ با مقایسه بازی فردای تیمش برابر گسترش فولاد و دیدار فینال جام حذفی با تراکتورسازی تصریح کرد: از نظر امتیازی، بازی فردا برابر گسترش فولاد برای ما از دیدار فینال جام حذفی مهم تر است و به نوعی آخرین واگن برای ماندن ما در قطار لیگ برتر است. باید قبول کنیم که یک پای مس بیرون از لیگ برتر است و با این شرایط با پیروزی در بازی فردا برای ماندن در لیگ برتر امیدوارتر خواهیم بود.

وی افزود: اولویت ما ماندن در لیگ است تا قهرمانی در جام حذفی، اما ما از این می ترسیم که خدای نکرده هر دو شانس را از دست بدهیم و هم از لیگ سقوط کنیم و هم دستمان از رسیدن به جام حذفی کوتاه بماند.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت تیمش در بازی های باقی مانده از فصل، عنوان کرد: من پیش از این دو بار در میانه راه به مس آمده ام و خوشبختانه هر دو بار هم توانسته ام مس را نجات دهم، قبول می کنم که سومین حضورم در تیم مس کمی دیر بوده اما با این حال اگر هم نتیجه نگیرم، از تصمیم خودم برای بازگشت به کرمان هرگز مایوس و پشیمان نخواهم بود.

بوناچیچ در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا نگران این نیستید که بازیکنان مس به خاطر شکست دادن استقلال و حضور در دیدار فینال در بازی مقابل گسترش فولاد مغرور شوند، تاکید کرد: صد در صد نگران هستم، چون در فوتبال ایران این موضوع سابقه داشته است. اما بازیکنان من باید خیلی آگاه باشند تا بازی خودشان را در دیدار با گسترش فولاد انجام دهند، همین بازیکنان مس را به این روز انداخته اند و نباید به خاطر برد استقلال و صعود به فینال روی ابرها راه بروند.

وی ادامه داد: من در بازی با گسترش فولاد به 120 درصد آمادگی بازیکنانم نیاز دارم نه به صد در صد آمادگی آنها، چون می دانم که گسترش فولاد تیم خوبی است و در لیگ نتایج بسیار خوبی کسب کرده است.

سرمربی مس کرمان در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص تفاوت آب و هوایی دو شهر کرمان و تبریز و اینکه آیا این موضوع می تواند روی بازی فردای دو تیم اثرگذار باشد یا نه، گفت: آب و هوای تبریز شما را قوی تر کرده و ما که جنوبی هستیم، به این شرایط عادت نداریم، اما خوشحالم که چند روزی است که در تبریز بارش ها قطع شده و هوا نسبتا بهتر شده است.

وی ادامه داد: با این حال می ترسم که فردا بارندگی باشد، چون در تبریز مربیگری کرده ام و می دانم که آب و هوای اینجا در 24 ساعت تغییر می کند.

وی در خصوص لیگ برتر ایران هم گفت: با توجه به تجربیاتی که از فوتبال اروپا و کشور کرواسی دارم،16 تیم برای لیگ برتر ایران کم است و کشورهایی با جمعیت کمتر تیم های بیشتری دارند. از طرفی تیم های لیگ برتری ایران معطوف به شهرهای خاص و نزدیک به هم است و من لیگ ایران را "مترو لیگ" می نامم، چراکه تیم ها با مترو هم می توانند به زمین تیم حریف بروند و بازی کنند. مثلا با مترو از تهران به شهر ری، از آنجا به کرج و حتی در داخل تهران!

بوناچیچ در پایان با اشاره به بازیکنان محروم و مصدوم تیم مس برای دیدار با گسترش فولاد گفت: ما شیث رضایی را به دلیل مصدومیت و هادی تامینی را به علت سه اخطاره بودن در دیدار با گسترش فولاد در اختیار نخواهیم داشت.

تیم مس کرمان از ساعت 14:30 فردا یکشنبه در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد میهمان این تیم تبریزی خواهد بود.