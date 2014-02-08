به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی سید ابریشمی عصر شنبه در پایان بازدید از واحدهای صنعتی در استان قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی ارتباطاتی که اخیرا با خارج ایجاد شده برآن هستیم تا با ارتباط بانکی با خارج بتوانیم بخشی از مشکلات بخش بانکی را حل کنیم.
وی با اشاره به عمده مشکلات صنعتگران در استان قم عنوان کرد: نیازهای مالی و نقدینگی برای تکمیل پروژههای صنعتی از جمله مشکلاتی است که در سایر استانها نیز وجود دارد و صنعتگران طی چند سال گذشته سختیهای بسیار زیادی را متحمل شدهاند و شکوههای بسیار زیادی داشتند و ما حق را به آنها میدهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکل مالیات عنوان کرد: شهرکهای صنعتی با ضوابط قانونی فعالیت خود را آغاز کردهاند و متاسفانه نوع برداشت ممیزیین مالیاتی به گونهای بود که صنعتگران را شامل مالیات کرد و نتوانستهاند از معافیتهای مالیاتی استفاده کنند.
وی عنوان کرد: مشکل بیمه و مسائل زیرساختی شهرکهای صنعتی همچون مخابرات و اینترنت که وسیله مورد نیاز زمان حاضر است و نیاز آب، گاز و برق باید رفع شود و استاندار قم قول دادهاند که به سرعت مشکلات واحدهای صنعتی در قم را رفع خواهد کرد.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران عنوان کرد: نیاز به آب در صنایع بسیار مهم است و پست های 63 که مورد درخواست واحدهای صنعتی است را با مشارکت وزارت نیرو تأمین خواهیم کرد.
بانکها مشکلات زیادی را ایجاد کردهاند
وی عنوان کرد: بانکها مشکلات زیادی را ایجاد کردهاند که به سرعت برطرف نمیشود اما باید برنامه ریزیهایی برای تامین نقدینگی تلاش میکینم.
سید ابریشمی ابراز داشت: برای تامین نقدینگی واحدهای صنعتی باید اولویت بندیهایی شود و واحدهایی که مراحل پایانی ساخت آن پیش میرود برای تکمیل طرح آنها این اولویت بندی درنظر گرفته میشود.
وی عنوان کرد: صنعتگران فقط به بانک چشم ندوخته و سعی کنند با شریک گرفتن و منابع ارزی و موارد دیگر برای رفع مشکل خود استفاده کنند.
قیمت زمین در شهرک های صنعتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قیمت زمین در شهرک های صنعتی ابراز داشت: به طور متوسط قیمت تمام شده زیرساخت های زمین در شهرک های صنعتی بیش از 50 هزار تومان است و در شمال کشور این قیمت 70 هزار تومان است.
وی با بیان این که ما برای رفع مشکلات راه حل داریم، افزود: در ارائه زمین تا 36 ماه تقسیط داده میشود و در مواردی نیز دوره اقساط طولانی تر است و اختلاف قیمت ناشی از هزینههایی است که انجام داده میشود.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان این که ما سازمان درآمد هزینهای هستیم، یادآور شد: قیمت نهایی زمین در هر استان متفاوت است و در پایان توسط هیئت مدیره هر استانی تعیین میشود و به تایید سازمان صنایع کوچک میرسد.
سیدابریشمی تصریح کرد: طی دستوری که از سوی رئیس مجلس رسیده استاندار قم مشکلات و نیازهای صنعتگران در قم را بررسی میکند و به آقای لاریجانی ارائه خواهد داد.
وی افزود: امروز از تعدادی واحدهای صنعتی در استان قم بازدید شد و 12 پروژه صنعتی به بهره برداری رسید و جلسهای با کارآفرینان استان قم برگزار شد و برای مشکلات صنعتگران قم اقدام هایی صورت خواهد گرفت.
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