شهرداری تبریز در خانه به دیدار جواهری گنبد می رود/ شاگردان معدنی در پی جبران بازیهای ضعیف

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم و ماقبل پایانی مرحله مقدماتی رقابت های والیبال سوپرلیگ باشگاه های کشور (جام ولایت) فردا یکشنبه با انجام شش دیدار سپری می شود که طی آن در یکی از این بازی ها تیم شهرداری تبریز در سالن شهید صمد اقدمی این شهر از تیم بازرگانی جواهری گنبد پذیرایی می کند.

شهرداری تبریز که دو هفته گذشته را با ارائه بازی های بسیار ضعیف و پر انتقاد برابر تیم های سایپای سقوط کرده و نوین کشاورز رده هفتمی شکست خورده است، فردا به منظور پایان دادن به ناکامی های دو هفته اخیر خود باید از سد تیم بازرگانی جواهری گنبد عبور کند. امتیازات این دیدار خانگی از طرفی با توجه به شرایط جدول و فاصله یک امتیازی نوین کشاورز با شهرداری، برای این تیم تبریزی بسیار با اهمیت است و شاگردان حسین معدنی باید در بازی فردا به هر سه امتیاز مصاف با حریف گنبدی خود دست پیدا کنند.

این دیدار تقابل تیم های ششم و نهم جدول رده بندی است که با فاصله پنج امتیاز از یکدیگر در جدول ایستاده اند. شهرداری تبریز هم اکنون با 27 امتیاز در خانه ششم و تیم بازرگانی جواهری گنبد با 23 امتیاز در رده نهم ایستاده است.

شهرداری چی ها اما از طرفی این هفته از شانس خوبی برخوردارند چراکه تیم نوین کشاورز 27 امتیازی باید برابر تیم صدرنشین باریج اسانس کاشان به میدان برود که با توجه به رقابت دشوار و نزدیک تیم ها در بالای جدول و نیاز شدید کاشانی ها به سه امتیاز این دیدار، روز سختی در انتظار شاگردان مسعود آرمات در تیم نوین کشاورز خواهد بود.

در سوی مقابل اما تیم بازرگانی جواهری گنبد برای اینکه از مرحله مقدماتی صعود کرده و به حضور در بازی های پلی آف امیدوار باشد، باید از دیدار سخت خود از تبریز امتیاز بگیرد. گنبدی ها هم اکنون 23 امتیازی هستند و با تیم رده هشتمی شهرداری ارومیه تنها یک امتیاز فاصله دارند.

همزمان با بازی تبریز، شهرداری ارومیه 24 امتیازی هم در خانه خود از تیم رده سومی و مدعی میزان مشهد پذیرایی خواهد کرد که با سخت ارزیابی کردن دیدار شهرداری ارومیه، تیم جواهری گنبد این امیدواری را دارد که با پیروزی در تبریز جای تیم ارومیه ای را در رده هشتم تسخیر کند.اما دو تیم شهرداری تبریز و بازرگانی جواهری گنبد در حالی امروز برابر یکدیگر صف آرایی می کنند که هر دو تیم بازی هفته بیستم خود را چهارشنبه گذشته با نتیجه مشابه سه بر صفر به میهمانان خود باخته اند.

تیم شهرداری تبریز هفته گذشته با ارائه یک بازی ضعیف برابر تیم نوین کشاورز تهران تن به شکست خانگی سه بر صفر داد و در سوی مقابل تیم جواهری گنبد هم هفته گذشته برابر تیم شهرداری ارومیه با شکست خانگی سه بر صفر مواجه شد.

دیدار تیم های شهرداری تبریز و بازرگانی جواهری گنبد از ساعت 16 فردا یکشنبه 20 بهمن در سالن شهید صمد اقدمی تبریز برگزار خواهد شد.