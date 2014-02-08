مازندران در مسائل فرهنگی پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر شنبه در بازدید از نمایشگاه کتاب با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب به رغم بحران برف و برودت هوا، اقدام ارزشمندی است، اظهار داشت: این استان در حوزه فرهنگی جزو استانهای پیشرو است.

وی با تاکید بر اینکه مسائل فرهنگی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، اظهار داشت: فرهنگ مطالعه و کتابخوانی باید تقویت شود و برگزاری اینگونه نمایشگاهها از جمله راهکارهای توسعه فرهنگی کتابخوانی است.

فلاح جلودار با اشاره به اینکه کتابهای متنوع و خوبی در دهمین دوره نمایشگاه کتاب استان، عرضه شده است، از افزایش رضایتمندی بازدیکنندگان و غرفه داران از نحوه برگزاری نمایشگاه و تسهیلات ارائه شده خبر داد.

استاندار مازندران، استقبال مردم و مسئولان را از این رویداد فرهنگی قابل توجه دانست و گفت: تحولات نظام اسلامی در گروه کار فرهنگی است و باید به این بخش توجه اساسی شود.

وی با تقدیر از برنامه های فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: خوشبختانه کارهای فرهنگی خوبی در استان اجرا شده است که نشانه تعامل با گروههای فرهنگی و علماست.

نمایشگاه بزرگ کتاب استان با حضور 400 ناشر ملی و عرضه 40 هزار عنوان کتاب از 14 بهم ماه در کیلومتر 7 جاده ساری - نکا آغاز شد و فردا به کار خود پایان می دهد.