شهر سالم نیازمند توسعه زیرساخت ها در همه زمینه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین شامگاه شنبه در جلسه علنی شورای شهر گرگان ابراز داشت: مهمترین انتظار ما از مسئولان شهرداری در ایجاد شهری سالم این است که بتوانیم به انتظارات ارباب رجوع پاسخ دهند و تکریم ارباب رجوع باید در الویت اساسی کارهایشان قرار گیرد، چرا که اگر مردم نباشند در واقع ما هیچ چیز نداریم.

وی زبان مشترک افراد را قانون دانست و تاکید کرد: ما باید پایبند به قانون باشیم و بر اساس چارچوب های آن حرکت کنیم چرا که عدم رعایت قانون مشکلات زیادی را به دنبال دارد.

گرزین با اشاره به اینکه افق آینده گرگان باید در بودجه مد نظر قرار گرفته شود، عنوان داشت: در هفته گذشته موضوع تصویب و آگهی عوارض در زمان مقرر انجام گرفت و البته امیدوار هستیم تا همانگونه که، شهردار قول داده اند، بتوانیم بودجه سال 1393 را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی حضور مردم را در راهپیمایی 22 بهمن ماه مهم توصیف کرد و اظهار داشت: شرکت در راهپیمایی 22 بهمن ماه یکی از ارزش های والای ایرانیان محسوب می شود چرا که ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم و برای حفظ انقلاب خود تلاش کنیم.

رئیس شورای شهر گرگان عنوان داشت: چهار علامل موثر از جمله تقوا و ایمان، رهبری آگاهانه حضرت امام (ره) ، همدلی و همبستگی و اتحاد مردم و استقامت و پایداری ملت ایران باعث به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی شد.