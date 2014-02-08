تکواندوکاران قمی به مسابقات قهرمانی بانوان کشور اعزام می شوند

فرشته کریمی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: حضور در پیکارهای تکواندو قهرمانی کشور در رده های سنی مختلف از اولویت های مهم هیئت تکواندو استان قم به شمار می رود و بر همین اساس بانوان تکواندوکار قمی به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون تکواندو کشورمان قرار است به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر و به یمن فرارسیدن سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، رقابت بانوان تكواندوكار در هجدهمين دوره پیکارهای قهرماني كشور به انجام برسد.

نایب رئیس هیئت تکواندو استان قم اضافه کرد: این در حالی است که هجدهمين دوره رقابت هاي تكواندو قهرماني كشور در بخش بانوان با عنوان جام سفير كره، از روز چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه به میزبانی تهران و در خانه تكواندو برگزار مي شود.

وی ابراز داشت: فدراسيون تكواندو در حالی برای برگزاری هجدهمين دوره رقابت هاي تكواندو قهرماني كشور بانوان با عنوان جام سفير كره برنامه ریزی کرده است که این پیکارها همچون مسابقات بخش آقایان قرار است در دو رده سني جوانان و بزرگسالان به مناسبت دهه مبارك فجر از چهارشنبه 23 بهمن ماه به مدت 2 روز در خانه تكواندو تهران برگزار شود.

کریمی مهر یاد آور شد: بر این اساس زمان ورود و پذيرش تيم هاي شركت كننده در اين مسابقات،‌ روز سه شنبه بیست و دوم بهمن ماه خواهد بود و از ساعت 13 همین روز مراسم وزن كشي تكواندوكاران اوزان فرد و وزن هشتم در مكان پذيرش تيم هاي شركت كننده واقع در خوابگاه شهداي مكه واقع در تهران، پايين تر از پل سيد خندان،‌ انتهاي خيابان معلم برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین قرار است مراسم وزن كشي تكواندوكاران اوزان دوم،‌ چهارم و ششم نيز روز چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه از ساعت 12 تا 14 در مكان پذيرش تيم ها صورت بگیرد و بانوان تکواندوکار در تلاش برای کسب مدال ها طلا، نقره و برنز مشترک با یکدیگر پیکار کنند.

نایب رئیس هیئت تکواندو استان قم در بخش دیگری از صحبت های خود به سابقه این رقابت ها و همچنین کیفیت دوره قبلی این مسابقات اشاره کرد و افزود: هفدهمين دوره رقابت هاي تکواندو بانوان قهرمانی کشور در تيرماه سال گذشته به ميزباني هيئت استان اصفهان برگزار شد.

وی عنوان داشت: پذیرای تکواندوکاران شرکت کننده در این رقابت ها شهرستان كاشان بود و این مسابقات با حضور تكواندوكاران 28 استان برگزار شد كه در پايان تهران با 6 طلا و 2 برنز و 88 امتياز به مقام قهرماني دست يافت،‌ البرز با يك طلا، يك نقره و دو برنز و 39 امتياز مقام نايب قهرماني را از آن خود كرد و گيلان با يك طلا و 2 برنز و 32 امتياز بر سكوي سوم ايستاد و تیم های مازندران،‌ آذربايجان شرقي، همدان، كرمانشاه، كرمان، قزوين و اردبيل رده هاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند.