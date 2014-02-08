8 طرح عمرانی در سیریک به بهره برداری رسید

محمد اسفندیاری فرماندار سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص عنوان کرد: افتتاح 11مسکن مدد جویی کمیته امداد با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 299 میلیارد ریال با زیربنای هر واحد 46متر از جمله این طرح ها بود که با افتتاح این منازل بیش از 78 نفرمددجویان کمیته امداد سیریک در روستاهای بنداران، جیفری، سرزه وگر صاحب مسکن می شوند.

وی ادامه داد: بهره برداری از مرغداری گوشتی 25هزارقطعه ای کاملا مکانیزه با زیربنای 12هزارواعتبار700میلیون تومانی بخش خصوصی که برای 10 نفر اشتغال زایی کرده، از جمله دیگر طرح های این شهرستان بود.

فرماندار سیریک افزود: در بخش آموزشی نیز شاهد بهره برداری از چهار کلاس درس و آزمایشگاه در مدرسه دخترانه مهرگونمردی بودیم که با همت شیخ عبدالجلیل قاسمی خیر بومی منطقه با اعتبار 300 میلیون تومان و زیربنای مجموع 450مترمربع احداث شد که با افتتاح دو پروژه مذکور بیش از 400دانش آموز این مدرسه از آنها استفاده خواهندکرد.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: بهره برداری از خیابان 800 متری پاکبان کوشا با اعتباری بالغ بر170 میلیون تومان در شهر سیریک، افتتاح سفره خانه سنتی و شهربازی شهرداری بندرسیریک با اعتبار300 میلیون تومان و آبیاری قطره ای فضای سبز شهر سیریک بطول 54100 مترمربع با هزینه ای بالغ بر 32میلیون از مهمترین پروژه هایی بود که در سیریک به بهره برداری رسید.