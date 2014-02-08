احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم بی آزار شیرازی شامگاه شنبه در مراسم جشن ولادت امام حسن عسگری (ع) و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود: فریضه مهم امر به معروف در زمان رژیم پهلوی به قدری مطرود شده بود که حتی از رساله ها نیز حذف شده بود.

وی ادامه داد: بنیانگذار جمهوری اسلامی با هدف ایجاد حکومت مردم بر مردم در راستای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر نظام جمهوری اسلامی را برپا کرد، یکی از اهداف امام راحل (ره) جهت برپایی حکومت جمهوری اسلامی، ایجاد حکومت قانون و مردم در سطح جامعه اسلامی بوده است.

حجت الاسلام بی آزار شیرازی اظهار داشت: منظور از قانون در نظر امام راحل(ره)، اجرای قوانین الهی بر جامعه اسلامی بوده است و اشاره به مردم نیز، به مردمی بودن حکومت اسلامی تاکید دارد.

وی بیان داشت: شعار حکومت مردم بر مردم در کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیار رایج است که منظور از این نوع حکومت در جوامع غربی، حکومت نمایندگان مردم بر مردم است در حالی از دیدگاه امام خمینی (ره) در حکومت مردم بر مردم، نظارت مستقیم مردم بر مردم است.

وی در توضیح حکومت مردم بر مردم از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت: مسئله نظارت عمومی مردم یا امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه اسلامی باید حاکم باشد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به آیه "یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" افزود: این آیه اشاره به اجرای امر به معروف و نهی از منکر به صورت واجب در جامعه اسلامی دارد زیرا خداوند مقرر کرده که مسلمانان نظارت بر کار یکدیگر داشته باشند و بی تفاوت از کنار اعمال و رفتار یکدیگر نگذرند.

وی ادامه داد: با ایجاد حکومت دینی در نظام جمهوری اسلامی احیای امر به معروف و نهی از منکر انجام شده و امروزه بسیاری از محققان کشورهای پیشرفته در دنیا نیز به اجرای امر به معروف و نهی از منکر تاکید دارند تا جایی که یک محقق آمریکایی 2 جلد کتاب در راستای این موضوع تالیف کرده که هم اکنون در استان قدس رضوی این کتاب به ترجمه فارسی موجود است.

حجت الاسلام بی آزار شیرازی یادآورشد: اگر می خواهید حکومت مستقیم مردم بر مردم در سطح جامعه گسترش یابد باید علم و آگاهی افراد در جامعه نسبت به دین اسلام افزایش پیدا کند.

وی اظهار داشت: برخی از افراد قادر به اجرای درست امر به معروف و نهی از منکر نیستد و تنها فرد را درهنگام امر به معروف تحقیر کرده یا خود از جناح بالا به این افراد می نگرند که این به هیچ وجه شایسته یک مسلمان با ایمان نیست از این رو باید سطح آگاهی افراد جامعه در این زمینه افزایش یابد.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی کشور افزود: هرچه سطح آگاهی افراد جامعه از مقوله امر به معروف و نهی از منکر ارتقا یابد حکومت دینی بهتری را شاهد خواهیم بود و هر چه این آگاهی کمتر باشد به دیگران اجازه می دهیم تا مشکلات را بر دوش امام زمان(عج) بگذارند.

وی ادامه داد: دفاع همگانی یکی از پایه های اصلی حکومت اسلامی می باشد که جمهوری اسلامی خوشبختانه از آن برخوردار است زیرا اگر این دفاع همگانی وجود نداشت در خاتمه 8 سال جنگ تحمیلی پیروزی از آن کشور جمهوری اسلامی نمی شد.

حجت الاسلام بی آزار شیرازی با بیان اینکه دانش همگانی نیز یکی دیگر از پایه های اصلی حکومت مردم بر مردم است افزود: دین مبین اسلام طلب علم را مستحب نمی داند بلکه از آن به عنوان یک فریضه اسلامی یاد می کند از این رو فراگیری علوم اسلامی از واجبات دینی محسوب می شود.