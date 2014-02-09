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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۰

کاظمی:

6 هزار مشترک در زنجان انشعاب برق کشاورزی دارند

6 هزار مشترک در زنجان انشعاب برق کشاورزی دارند

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان، ا اشاره به اینکه تعداد مشترکین برق استان 376 هزار و 438 مشترک می باشد گفت: در این خصوص تعداد 6 هزار و 835 مشترک دارای انشعاب برق کشاورزی بوده که حدود 181 درصد کل مشترکین این استان می باشند.

عادل کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به اشاره به اینکه هوشمند سازی کنتورهای آب و برق از سال 89 در استان زنجان شروع شده است افزود: در این زمینه این پروژه برای اولین بار در حوزه برق شهرستان ابهر اجرا شد و بعد از آن نیز در سایر مناطق شامل خرمدره،خدابنده، طارم ، زنجان و سلطانیه اجرا شد.

وی اظهار داشت: در استان زنجان از سال 89 تاکنون هزار چاه کشاورزی هوشمند شده و یا در حال بهره برداری هستند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان، تامین برق مداوم و مطمئن و پایدار را یکی از ماموریت های اصلی شرکت اعلام کرد و گفت: در این زمینه تامین انرژی بیش از 370 هزار مشترک را بر عهده دارد .

کاظمی تاکید کرد: مشترکین برق به پنج تعرفه خانگی، عمومی ، کشاورزی و صنعتی تعریف شده اند که بیش از 50 درصد انرژی مصرفی در بخش صنعتی، و حدود 17 درصد نیز مربوط به مشترکین کشاورزی است که یکی از شاخص های مهم این شرکت می باشد .

وی، در ادامه افزود: برق یکی از نیازهای مهم و اساسی محسوب می شود که در بخشهای مختلف کاربرد دارد و این شرکت در حال حاضر 370 هزار مشترک دارد و سالانه 20 هزار مشترک افزوده می شود .

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان ،به سامانه صدور پرداخت الکترونیکی قبوض برق اشاره کردو افزود: شماره تلفن 1521 کد ارتباطی شرکت توزیع نیروی برق زنجان با مشترکین جهت پرداخت های بهای برق مصرفی از طریق تلفن است.

کاظمی تصریح کرد: فراهم شدن زمینه حذف خدمات چاپ و توزیع قبوض کاغذی و صرفه چشمگیر، صفر شدن کار مزدهای بانکی، صفر شدن کار مزدهای بانکی، عدم نیاز به وارد نمودن شناسه پرداخت از مزایای استفاده از این سامانه است.

 

کد مطلب 2232240

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