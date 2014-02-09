6 هزار مشترک در زنجان انشعاب برق کشاورزی دارند

عادل کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به اشاره به اینکه هوشمند سازی کنتورهای آب و برق از سال 89 در استان زنجان شروع شده است افزود: در این زمینه این پروژه برای اولین بار در حوزه برق شهرستان ابهر اجرا شد و بعد از آن نیز در سایر مناطق شامل خرمدره،خدابنده، طارم ، زنجان و سلطانیه اجرا شد.

وی اظهار داشت: در استان زنجان از سال 89 تاکنون هزار چاه کشاورزی هوشمند شده و یا در حال بهره برداری هستند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان، تامین برق مداوم و مطمئن و پایدار را یکی از ماموریت های اصلی شرکت اعلام کرد و گفت: در این زمینه تامین انرژی بیش از 370 هزار مشترک را بر عهده دارد .

کاظمی تاکید کرد: مشترکین برق به پنج تعرفه خانگی، عمومی ، کشاورزی و صنعتی تعریف شده اند که بیش از 50 درصد انرژی مصرفی در بخش صنعتی، و حدود 17 درصد نیز مربوط به مشترکین کشاورزی است که یکی از شاخص های مهم این شرکت می باشد .

وی، در ادامه افزود: برق یکی از نیازهای مهم و اساسی محسوب می شود که در بخشهای مختلف کاربرد دارد و این شرکت در حال حاضر 370 هزار مشترک دارد و سالانه 20 هزار مشترک افزوده می شود .

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان ،به سامانه صدور پرداخت الکترونیکی قبوض برق اشاره کردو افزود: شماره تلفن 1521 کد ارتباطی شرکت توزیع نیروی برق زنجان با مشترکین جهت پرداخت های بهای برق مصرفی از طریق تلفن است.

کاظمی تصریح کرد: فراهم شدن زمینه حذف خدمات چاپ و توزیع قبوض کاغذی و صرفه چشمگیر، صفر شدن کار مزدهای بانکی، صفر شدن کار مزدهای بانکی، عدم نیاز به وارد نمودن شناسه پرداخت از مزایای استفاده از این سامانه است.