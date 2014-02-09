تجاری سازی دوربین امنیتی 360درجه ایرانی/ استفاده در مرزها و مناطق حساس

محمد خداوردی از محققان این طرح در گقتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات دوربین طراحی شده، افزود: این دوربین قادر است با یک لنز و دوربین تصویر 360 درجه را برای کاربر تهیه کند.

وی ادامه داد: این قابلیت موجب شده است که زمانی که حرکتی درجلو دوربین رخ می‌دهد، لنز دوربین بلافاصله پشت دوربین را تصویر برداری کند.

خداوردی با تاکید بر اینکه به این ترتیب با تعداد دوربین کمتر قادرهستیم که محدوده زیادی را تحت پوشش و نظارت داشته باشیم، اظهار داشت: لنز این دوربین تا 20 کیلومتر قابل ارتقا است به این معنا که برای کاربر تا 20 کیلومتر دید ایجاد خواهد کرد.

این محقق با بیان اینکه این دوربین از بخش‌های مکانیکی، الکترونیکی، مخابراتی و فناوری اطلاعات تشکیل شده است، یادآور شد: دراین پروژه تحقیقاتی مطالعات وسیعی در خصوص نرم افزارهای مورد نیاز این دوربین انجام شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های نرم افزارهای تولید شده برای این دوربین امنیتی، خاطر نشان کرد: زمانی که جسمی در جلوی دوربین حرکت می‌کند، نرم افزار آن می‌تواند تشخیص دهد که این حرکت مربوط به انسان است، شی است و یا حیوان.

خداوری قابلیت استفاده نرم افزار این دوربین نسبت به سایر دوربین ها توضیح داد: نرم‌افزارهای سایر دوربین‌ها مختص به همان دوربین است ولی نرم افزار تولید شده در این دوربین قابل کاربرد برای سایر دوربین‌ها است.

وی زوم لنز این دوربین را 36X دانست و گفت: این دوربین دید تا فاصله یک کیلومتر را برای کاربر ایجاد می‌کند.

خداوردی با بیان اینکه این دوربین برای مناطق حساس و نظارت مرزهای آبی و خاکی قابل استفاده است، یادآور شد: نمونه مشابه خارجی این دوربین با این قابلیت‌ها با قیمت بیش از 7 میلیون تومان قابل دسترسی است ولی با طراحی این دوربین با یک دوم قیمت قابل دسترس خواهد بود.

محقق پروژه دوربین امنیتی با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در دنیا با دید 360 درجه در ایران به تولید رسیده است، اضافه کرد: این طرح در شرکت دانش بنیان توسعه ارتباط هوشمند آریا برای اولین بار در دنیا طراحی شده و به مرحله تجاری سازی رسیده است.