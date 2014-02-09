ارسال کمک دانشجویان ایرانی به آوارگان و جنگ زدگان سوری

علیرضا متاجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به همت مرکز بین المللی فردایی بهتر و بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کمک های جمع آوری شده برای آوارگان سوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بسته بندی شده و آماده ارسال برای آوارگان سوری شد.

وی ادامه داد: در پی سرمای سخت خاورمیانه و وضعیت وخیم آوارگان به علت جنایات گروه های تروریستی در سوریه، به همت مرکز بین المللی فردایی بهتر و بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همیاری جنبش عدالتخواه دانشجویی، اتحادیه بین المللی امت واحده، گروه جهادی فردای سبز و سایر گروه ها و تشکل ها، دانشجویان سراسر کشور اقدام به جمع آوری کمک های مردمی برای آوارگان سوری کردند.

مسئول ستاد مردمی دانشجویی حمایت از آوارگان و جنگ زدگان سوری مرکز بین المللی فردایی بهتر تاکیدکرد: اولین محموله کمک های مردمی جمع آوری شده همزمان با دهه فجر و با اعزام یک گروه امدادی مرکز بین المللی فردایی بهتر در بین آوارگان سوری توزیع خواهد شد.

وی افزود: مرکز بین المللی فردایی بهتر توسط جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان فعال حوزه جهان اسلام دانشگاه های تهران، امیرکبیر و امام صادق علیه السلام تشکیل شده و در حوزه بین الملل به فعالیت بشردوستانه و توسعه انسانی می پردازد.