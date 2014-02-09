فرش قرمز اصفهانی ها برای فیلم رد کارپت/ پایان خدمت از دیده ها پنهان ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از جشنواره فجر اصفهان، دو فیلم ردکارپت به کارگردانی رضا عطاران و پایان خدمت به کارگردانی حمید زرگرنژاد در سه سانس در سینما سپاهان اکران شد.



ردکارپت داستان بازیگری تئاتری است که برای ملاقات با یکی از کارگردانان معروف جهان و ارائه فیلمنامه ای که نگاشته، خود را در ایام برگزاری جشنواره کن به فرانسه می رساند و در آنجا به دلیل تقابل فرهنگ ها و اینکه نمی خواهد از باورهای اعتقادی و ایرانی خود دست بردارد و همچنین برخورد ساده خود با مسایل دچار مشکلاتی می شود که لحظات شاد و خنده داری در فیلم می آفریند.



در واقع این فیلم تقابل دو فرهنگ را به زبان طنز نشان داده است و نکته جالب اینجاست که گرچه داستان این فیلم ساده به نظر می رسد اما در بطن خود نکات فراوانی را مدنظر قرار داده و به شکل غیرمستقیم هنرمندانی را که به دلیل شرکت در جشنواره های خارجی یا مسافرت به خارج از کشور فرهنگ و ارزش های خود را زیر سئوال می برند، نقد می کند.



فیلم در حالی به انتها می رسد که رضا که از همه جا مانده و رانده شده در یکی از خیابان ها بر روی زمین به خوابی خوش فرو رفته در حالی که تنها پناه خود در غربت فرانسه و فرهنگ عجیب و آنجا، یعنی پرچم ایران را بر روی خود کشیده و در خواب خود را به جای هنرمندان معروفی می بیند که از پله های سالن برگزاری و اکران فیلم های جشنواره کن بالا می رود.



می توان گفت استقبال اصفهانی ها از این فیلم که در بخش سودای سیمرغ سی و دومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، واقعی بود چرا که پس گذشت سه روز از جشنواره فیلم فجر اصفهان، ردکارپت بالاخره توانست لبخند را بر چهره مخاطبان بنشاند و بیشتر آنها را با چهره های راضی از سینما روانه کند.



البته این نکته نیز لازم به ذکر است که مردم در نظرسنجی های خود از این فیلم به اندازه یکسان رأی خوب و متوسط را به صندوق نظرسنجی ریختند.



فیلم دیگر اکران شده در سومین جشنواره فیلم اصفهان پایان خدمت بود که داستان سربازی است که مأموریتی به او داده می شود اما وی بر خلاف دستور مافوق خود عمل می کند و ارتباط صمیمانه سرباز با مافوق خود باعث حوادث بعدی این فیلم و دردسرهایی برای مافوقش می شود چرا که این سرباز به دلیل احساس علاقه به دختری وی را در حین انتقال به نقطه ای دیگر فراری می دهد.





با این حال این فیلم امروز در کنار فیلم ردکارپت نتوانست مخاطبان چندانی به جز اهالی هنر را به خود جذب کند و البته این مسئله تا حدی نیز به غیرسرگرم کننده بودن این فیلم برمی گردد.



استقبال خوب مردم اصفهان همانند سایر نقاط کشور از فیلم ردکارپت نشان می دهد که مردم کشورمان نیاز بیشتری به شادابی و نشاط روحی دارند و بخشی از این وظیفه می تواند برعهده فیلم های سینمایی باشد و البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که دیگر مردم ما خندیدن به هر بهانه در فیلم را نمی پسندد و صد البته نیازمند فیلم هایی هستیم که بتواند همچون ردکارپت تماشاگران را با لبانی خندان و روحیه ای شاد از سینما خارج کند.