شاهرود با 9 مدال طلا قهرمان کاتای منطقه شرق کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رحیمیان شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کاتا منطقه شرق کشور جمعه 18 بهمن به میزبانی شاهرود برگزار شد، افزود: این مسابقات به منظور بزرگداشت دهه فجر با شرکت 148 نفر بصورت چند جانبه در محل آکادمی سالن کوثر در رده های سنی نوباوه گان، خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان از استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان برگزار شد.

وی گفت: در مجموع تیمی تیم امام علی (ع) شهرستان شاهرود از استان سمنان با 9 مدال طلا و 9 مدال نقره و 6 برنز بر سکول اول ایستاد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود با بیان این مطلب که تیم انقلاب این شهرستان دیگر تیم استان سمنان با سه طلا و دو نقره و یک برنز به مقام دوم رسید افزود: تیم ذوالفقار شهرستان سمنان با یک نشان طلا و یک نقره و دو برنز سکوی سوم و تیم جان سخت از استان خراسان رضوی با کسب یک مدال برنز مقام چهارم این دوره از رقابت ها را از آن خود کردند.

وی با اشاره به اینکه در رده سنی نوباوه گان کمربند نارنجی، آبی و زرد مهدی خراسانی، معین شاهینی و امیر حسین بلبل نژاد به مقام های اول تا سوم دست یافتند خاطرنشان کرد: در کمربند سبز و قهوه ای نیز سید امیر عباس مومنی پور، محمد طاها ذوالفقاری و امیر علی کوهی اول تا سوم شدند.

رحیمیان نتایج رده خردسالان را به این قرار اعلام کرد: کمربند نارنجی، آبی و زرد محمد علی حسام، محمد جواد محمدی و احمد رضا حسینی و کمربند سبز و قهوه ای سید مصطفی مومن نژاد، ایمان متحدی و سامان اشراقی مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی همچنین نتایج رده نونهالان را نیز اینگونه بیان کرد: کمر بند نارنجی، آبی و زرد علی نصرتی، حسین رکمی و علی رضایی، کمربند سبز و قهوه ای محمد مهدی تیموری، حسن محمد حسینی و محمد متین مهر پرور، کمربند مشکی محمد مهدی تیموری، علی میر نیا و محمد حسن رستمی عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان همچنین با اشاره به اینکه در رده سنی نوجوانان در بخش کمربند نارنجی، آبی و زرد علی عادلی، کمال طهان و رسول گیوری و در کمربند سبز و قهوه ای ایمان سرایلو، عرفان فیروزی و رضا صدیقی به مقام های اول تا سوم نائل آمدند تصریح کرد: در بخش کمربند مشکی رضا غلامی، رضا قاسمی و حسن ملکی اول تا سوم شدند.

رحیمیان به اعلام نتایج این دوره از مسابقات به نتایج کسب شده در رده سنی جوانان پرداخت و عنوان کرد: در کمربند نارنجی، آبی و زرد، محسن حاجی شمسایی، سید محسن آقایان و حامد بهار لو، در کمربند سبز و قهوه ای امیر محمد محمدی، ابوالفضل غلامی و سجاد خلیل آبادی و کمر بند مشکی میلاد آقا جانی، علی رجنی و مهدی بختیاری عنوان های برتر را به خود اختصاص دادند.

وی با اشاره به اینکه در پایان به تیم های اول تا سوم و به نفرات اول تا سوم هر رده سنی و کمربندی مدال، حکم قهرمانی و شیلد ویژه اعطا شد اذعان داشت: به داوران این دوره از مسابقات شیلد یاد بود داوری اهدا شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود همچنین برگزاری مرحله دوم سابقات والیبال نشسته جانبازان و معلولان کشور بمناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجربه میزبانی شاهرود را از 16 الی 18 بهمن یادآور شد و ابراز داشت: در این مسابقات پنج تیم از استان های سمنان، گلستان، قزوین، مازندران و فارس به مدت سه در سالن جانبازان و معلونی به رقابت پرداختند.

رحیمیان در خاتمه اظهار داشت: در پایان این رقابت ها تیم های چالوس، گرگان و قزوین مقام های اول تا سوم را بدست آوردند و تیم های شاهرود و شیراز در رده های چهارم و پنجم قرار گرفتند.