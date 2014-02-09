به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان گناوه عصر شنبه در حاشیه افتتاح پروژه های عمرانی بخش ریگ به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسئولان شهرستان توجه جدي به آباداني بخش ريگ دارند.

غلامعلی حبیبی منش در ادامه با اشاره به توسعه نقاط مختلف کشور در دوران پس از انقلاب، تصریح کرد: از بركات انقلاب اسلامي عمران و آباداني در ساير نقاط كشور است.

وی بیان داشت: دولت خدمتگزار براي توسعه بخش ريگ و خدمت رساني به روستانشينان تلاش زياد و بسيار چشمگيري داشته است.

حبیبی منش ادامه داد: اختصاص 840 ميليون تومان برای احداث و تكميل طرح‌هاي عمران شهري در بخش ريگ نشانه‌اي از عزم جدي دولتمردان براي توسعه اين بخش است.

احداث زمین چمن مصنوعی در پارک ساحلی/ ساخت كوچه‌هاي كوي بسيجيان

شهردار بندر ریگ نیز در این آئین اظهار داشت: پروژه هاي خیابان فرهنگ، پروژه زير سازي، آسفالت معابر و كوچه هاي كوي بسيجيان و احداث زمین چمن مصنوعی در پارک ساحلی از جمله پروژه های افتتاحی شهرداری بندر ریگ در این روز بوده است.

کرامت الله طاهری گفت: برای احداث خيابان فرهنگ لجن برداري، قلوه ريزي و زير سازي به طول 400 متر و عرض 20 متر و احداث كانال به طول 800 متر صورت گرفته و 450 ميليون تومان نیز برای این طرح هزینه شده است.

طاهری ادامه داد: همچنین برای پروژه زير سازي، آسفالت معابر و كوچه هاي كوي بسيجيان به مساحت 6000 متر 250 ميليون تومان اعتبار صرف شده است.

شهردار بندر ریگ در پایان گفت: برای احداث زمين چمن مصنوعي در پارك ساحلي بندر ریگ به مساحت 840 متر مربع نیز خاك برداري، زه كشي، ديوار كشي، جدول گذاري و نصب چمن مصنوعي با اعتبار 140 ميليون تومان انجام گرفته است.