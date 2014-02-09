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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۶:۳۷

حبیبی‌منش:

اختصاص 840 ميليون تومان به طرح‌هاي عمران شهري بندرريگ

اختصاص 840 ميليون تومان به طرح‌هاي عمران شهري بندرريگ

گناوه – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان گناوه گفت: اختصاص 840 ميليون تومان برای احداث و تكميل طرح هاي عمران شهري در بخش ريگ نشانه اي از عزم جدي دولتمردان براي توسعه اين بخش است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان گناوه عصر شنبه در حاشیه افتتاح پروژه های عمرانی بخش ریگ به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسئولان شهرستان توجه جدي به آباداني بخش ريگ دارند.

غلامعلی حبیبی منش در ادامه با اشاره به توسعه نقاط مختلف کشور در دوران پس از انقلاب، تصریح کرد: از بركات انقلاب اسلامي عمران و آباداني در ساير نقاط كشور است.

وی بیان داشت: دولت خدمتگزار براي توسعه بخش ريگ و خدمت رساني به روستانشينان تلاش زياد و بسيار چشمگيري داشته است.

حبیبی منش ادامه داد: اختصاص 840 ميليون تومان برای احداث و تكميل طرح‌هاي عمران شهري در بخش ريگ نشانه‌اي از عزم جدي دولتمردان براي توسعه اين بخش است.

احداث زمین چمن مصنوعی در پارک ساحلی/ ساخت كوچه‌هاي كوي بسيجيان

شهردار بندر ریگ نیز در این آئین اظهار داشت: پروژه هاي خیابان فرهنگ، پروژه زير سازي، آسفالت معابر و كوچه هاي كوي بسيجيان و احداث زمین چمن مصنوعی در پارک ساحلی از جمله پروژه های افتتاحی شهرداری بندر ریگ در این روز بوده است.  

کرامت الله طاهری گفت: برای احداث خيابان فرهنگ لجن برداري، قلوه ريزي و زير سازي به طول 400 متر و عرض 20 متر و احداث كانال به طول 800 متر صورت گرفته و 450 ميليون تومان نیز برای این طرح هزینه شده است.

طاهری ادامه داد: همچنین برای پروژه زير سازي، آسفالت معابر و كوچه هاي كوي بسيجيان به مساحت 6000 متر 250 ميليون تومان اعتبار صرف شده است.

شهردار بندر ریگ در پایان گفت: برای احداث زمين چمن مصنوعي در پارك ساحلي بندر ریگ به مساحت 840 متر مربع نیز خاك برداري، زه كشي، ديوار كشي، جدول گذاري و نصب چمن مصنوعي با اعتبار 140 ميليون تومان انجام گرفته است.

کد مطلب 2232263

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