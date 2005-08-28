ايران شصت و يكمين كشور جذاب دنيا براي سرمايه گذاران خارجي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از مركز تجاري سازمان ملل (UN Comtrade)، ايران از لحاظ شاخص قابليت جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در ميان كشورهاي خاورميانه در رتبه دهم قرار دارد.

بر اساس اين گزارش، در ميان كشورهاي خاورميانه قطر با قرار گرفتن در رتبه هشتم جهان، جذابترين كشور خاورميانه براي سرمايه گذاران خارجي به شمار مي رود.

پس از قطر نيز كشورهاي امارات با رتبه جهاني 17، اسرائيل 23، كويت 28، بحرين 29، عربستان 31، اردن 45، عمان 53، لبنان 60، ايران 61، مصر 70، يمن 87، و سوريه با رتبه جهاني 100 به ترتيب در رتبه هاي دوم تا سيزدهم خاورميانه از لحاظ شاخص قابليت جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي قرار دارند.

در ميان كل كشورهاي جهان نيز آمريكا جذابترين كشور دنيا براي جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي به شمار مي رود.

كشورهاي نروژ، انگلستان، سنگاپور، كانادا، بلژيك، ايرلند، قطر، آلمان، سوئد، هلند، هنگ كنگ، فنلاند، فرانسه، ايسلند، ژاپن، امارات، كره جنوبي، دانمارك، و سوئيس نيز به ترتيب در رتبه هاي دوم تا بيستم جهان از لحاظ شاخص قابليت جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي قرار دارند.

مركز تجاري سازمان ملل همچنين تركيه را در رتبه 72، روسيه 33، نيجريه 98، ليبي 46، چين 39، استراليا 22، الجزاير 75، و مراكش را در رتبه 93 جهان قرار داده است.

به گزارش مهر، مركز تجاري سازمان ملل شاخص قابليت جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي هر كشور را بر اساس 13 معيار مي سنجد.

اين معيارها عبارتند از: رشد واقعي توليد ناخالص داخلي، سرانه توليد ناخالص داخلي، حجم صادرات، تعداد خطوط تلفن ثابت، تعداد خطوط تلفن همراه، ميزان مصرف انرژي، هزينه هاي تحقيق و توسعه، تعداد دانش آموزان، ريسك سرمايه گذاري، صادرات منابع طبيعي، واردات قطعات الكترونيكي، يدكي و خودرو، صادرات خدمات و نهايتا ميزان سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي صورت گرفته در هر كشور.

مركز تجاري سازمان ملل، بدين منظور عملكرد كشورها طي سالهاي 2000 تا 2004 را در نظر گرفته است و شاخص قابليت جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي كشورها را براي سالهاي آينده تعيين كرده است.