محسن محسنی نسب کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران درباره فیلم «مهمان داریم» ساخته محمد مهدی عسگرپور به خبرنگار مهر گفت: عسگرپور یک فیلمساز صاحب سبک است که در این فیلم در ادامه آثار قبلی یک فضای متافیزیک و غیرمادی را مطرح کرده است.

وی افزود: من خیلی خوشحالم که یکی از همکارانم در سینما صاحب یک سبک خاص است و در حال حاضر عسگرپور خلا چنین آثاری را در سینمای ایران پر می کند.

محسنی نسب با اشاره به ویژگیهای فیلم «میهمان داریم» که در بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر حضور دارد، گفت: اولین چیزی که در این فیلم قابل توجه است دردی است که خانواده شهدا از کمبود فرزندانشان می کشند. ما در این فیلم می‌بینیم وقتی فرزندان شهید این خانواده برمی‌گردند خانه والدینشان آباد می شود و رنگ می گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که خانواده‌های شهدا چه گوهرهایی را از دست داده‌اند.

وی تاکید کرد: این خانواده ای که در فیلم می بینیم درد و رنج مضاعفی هم با حضور فرزند جانبازی می کشند که در خانه دارند. پدر خانواده (پرویز پرستویی) کشیده‌ای که به فرزندش می زند آنقدر زجرش می دهد که در خلوتش همین سیلی را چند بار به خود می زند.

این کارگردان با اشاره به موضوع انتظار در این فیلم گفت: این فیلم با احترام به مفهوم انتظار در تشیع ساخته شده است که بسیار این مفهوم در فیلم بارز است. استنباطم از این بخش فیلم این بود که با توجه به احترامی که رهبر انقلاب به خانواده شهیدان می گذارند، مهمان این خانه همان مقام معظم رهبری است. البته می توان اینگونه هم تصور کرد که این مهمان می تواند امام زمان (عج) باشند.

وی ادامه داد: این فیلم همچنین در ساختار هم ویژگیهای مهمی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و سیمرغ دریافت کند. طراحی صحنه فیلم فوق العاده است چرا که در عین سادگی کاملا بیانگر این شرایط است. بازیهای فیلم بسیار مورد توجه است. خصوصا آقای پرستویی که خود استاد بازیگری هستند در این فیلم به اوج خود می رسد. حفظ راکورد شخصیت پیرمرد به درستی انجام شده است.

کارگردان «یاسهای وحشی» با اشاره به بازی بهروز شعیبی در نقش یک جانباز گفت: بهروز شعیبی یکی از بهترین بازیهای خود را در «میهمان داریم» ارائه کرده است. نقشی که وی در این فیلم ایفا می کند بسیار سخت است. درد یک جانباز را به خوبی در صورت وی می بینیم.

وی تاکید کرد: حضور چنین فیلم هایی در سینمای ما ضرورت دارد. برخی از فیلمسازان ما از اوج خود سقوط کرده اند اما برخی دیگر مدام در اوج هستند. آقای عسگرپور از دسته دوم است. من خیلی خوشحالم که عسگرپور در سینمای ایران هست. من کارگردان سینمای دفاع مقدس هستم و همیشه فیلم هایی که در این حوزه ساخته می شوند برایم حساسیت برانگیز هستند. در 8 سال دفاع مقدس به عنوان یک بسیجی حضور داشتم و بخش عمده ای از خاطراتم مربوط به همان دوران است. تعدادی از دوستان نزدیک من در آن دوران شهید شدند به همین دلیل وقتی فیلمی در این حوزه ساخته می شود برایم مهم است و درباره آنها صحبت می کنم.

وی در پایان عنوان کرد: من از عسگرپور برای ساخت چنین فیلمی ممنون هستم. خوشحالم سبک سینمایی او همچنان پویا است و از همه مهمتر خوشحالم که این فیلم خانواده شهدا را هم خوشحال می کند. بحث اساسی که در این فیلم تاکید می شود امیدوارکننده است؛ اینکه مرگ پایان زندگی نیست بلکه آغاز یک زندگی است.