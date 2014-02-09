محسن محسنی نسب کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران درباره فیلم «امروز» ساخته سید رضا میرکریمی که در بخش سودای سیمرغ سی و دومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: من خیلی خوشحالم که این فیلم در جشنواره امسال به نمایش درآمد البته فکر می‌کنم که در فیلمنامه کار مقداری شتابزده عمل شده و همچنین باعث شده این متن در اندازه یک اثر بلند سینمایی نباشد ولی اگر در قالب فیلم کوتاه ساخته می‌شد، یک اثر فوق العاده بود.

وی افزود: اما در همین اثر نکاتی وجود دارد که بسیار قابل تامل است. شخصیت اصلی «امروز» یک جانباز جنگ است؛ یعنی یک انسان باقی مانده از دوران هشت سال دفاع مقدس. اولین سوالی که درباره این شخصیت مطرح می شود این است که چرا حرف نمی زند، چرا وقتی به وی اعتراض می کنند، توضیح نمی‌‌دهد. این تمام خصوصیات افرادی است که در هشت سال جنگیدند که میرکریمی به خوبی در این شخصیت گنجانده است.

این کارگردان ادامه داد: تمام این افراد مسئولیت‌پذیر، متعهد، زحمت‌کش و گمنام هستند. وقتی این افراد پلشتی را می بینند نمی توانند به راحتی از آن عبور کنند؛ مانند تمام آدم‌هایی که در جنگ حضور داشتند. میرکریمی در پایان فیلم این پیام را به مخاطب می دهد که ما باید نسل آینده را به این افراد بسپاریم. وقتی که در پلان آخر فیلم، کودک را در ساک جبهه او می‌بینیم که از مقابل پادگان می گذرد این نشان می دهد که این نسل را باید به آنها سپرد.

وی تاکید کرد: بر خلاف اینکه برخی از دوستان نسبت به این فیلم بی مهری داشتند، اما من «امروز» را خیلی بیشتر از دیگر فیلم های میرکریمی دوست داشتم. البته بهتر بود داستان‌های فرعی از جنس خود فیلم هم وارد داستان می کرد. کدهایی در فیلم دیده می شد که فیلمساز به آنها ورود نکرد. فکر می‌کنم می شد روی شخصیت یعقوبی بیشتر کار کرد تا مخاطب بهتر او را بشناسد و یا حتی به زندگی شخصی این شخصیت جانباز بیشتر می‌پرداخت. این داستانهای فرعی می توانست به ما قصه بیشتر کمک کند.

کارگردان «کریستال» در پایان عنوان کرد: اما در هر صورت این فیلم یک آبرو و شرف برای جشنواره امسال است. در بین آثاری که سیاهی ها و پلشتی ها را با یک نگاه غلو شده بیان می کنند، بودن این آثار برای امثال من نعمت است. دلم می خواهد باز هم میرکریمی فیلم هایی از این دست بسازد.